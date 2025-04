Faleceu aos 80 anos de idade padre César Augusto dos Santos, SJ.

“Só tenho a agradecer a Deus por tamanha graça, que ele me ajude a continuar firme no anúncio de seu Evangelho.” De 2008 a 2014, o Pe. César viveu em Roma, Itália. Neste período, viveu na Residência São Pedro Canísio e, entre outros ministérios, dirigiu o programa brasileiro da Rádio Vaticano.

Ele viveu 59 anos como jesuíta. Ingressou no noviciado da Companhia de Jesus, em Itaici, Indaiatuba, SP, no dia 16 de abril de 1966, isto é, aos vinte anos de idade. Professou os votos do biênio em Itaici no dia 09 de março de 1969 e foi enviado para estudar filosofia por quatro anos (1968-1972) na Faculdade Nossa Senhora Medianeira (FASP), em São Paulo. Logo em seguida, em 1973, foi destinado para os estudos teológicos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Foi ordenado diácono na comunidade São João XXIII, à rua Bambina, no dia 02 de agosto de 1975.

P. César foi ordenado presbítero na Igreja Santo Inácio, no Rio de Janeiro, aos 13 de dezembro de 1975, por imposição das mãos de dom Clemente José Isnard, bispo de Nova Friburgo, SJ. Realizou Terceira Provação em Alcalá de Henares, Madri, Espanha, no primeiro semestre de 1979. Foi incorporado definitivamente na Companhia ao professar os últimos votos no dia 03 de dezembro de 1982, na mesma Igreja de Santo Inácio.

A primeira missão a que foi designado como presbítero foi assistente eclesiástico da CVX. Viveu na residência Nossa Senhora do Parto, no Rio de Janeiro, RJ, de 1977 a 1979. Depois de regressar da Terceira Provação, foi destinado para o colégio Santo Inácio, na mesma cidade (1980 a 1984), e acumulou à função primeira o serviço de orientador espiritual do colégio. Na sequência, por dois anos, foi membro da comunidade do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, RJ, colaborando como orientador espiritual do colégio e assistente eclesiástico da CVX. Neste tempo, atuou ainda como promotor vocacional.

São Paulo, SP, foi a terceira cidade à qual o Pe. César foi destinado para trabalhar. Ele permaneceu uma década (1987 a 1997) no Colégio São Luís e serviu na missão como orientador espiritual, diretor da pastoral, assistente eclesiástico das Congregações Marianas e da Associação de Antigos Alunos, coordenador da Pastoral da Juventude da antiga província Brasil Centro-Leste (BRC). Em 1997 coordenou as celebrações do IV centenário de José de Anchieta. Os anos de 1998 e 1999 foram vividos no colégio São Francisco Xavier, no bairro Ipiranga. Ali, era assistente de pastoral, coordenou o setor de mídia e comunicação social da BRC e colaborou com o projeto Loyola 2 Biografia do Padre César Augusto dos Santos, SJ Multimídia. De 2000 a 2002, foi membro da comunidade do Pateo do Collegio. Continuava na coordenação do setor de mídia e comunicação social. Foi ministro e consultor da comunidade, atuava na direção de desenvolvimentos e projetos e como vice-diretor do Pateo. Foi vice-postulador da causa do Beato Anchieta e realizou um mestrado na USP. Esses serviços e o mestrado foram continuados quando regressou à comunidade do Colégio São Luís (2003-2007).

Devido a seu amplo conhecimento sobre São José de Anchieta (canonizado ao final de 2014), o Pe. César foi chamado de volta ao Brasil para colaborar como Reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, na cidade de Anchieta, ES. Ali permaneceu até 2017, quando foi enviado de volta para a comunidade do colégio São Luís, em São Paulo. Neste período (2018-2022) realizou diversos tipos de ministério: acompanhava Exercícios Espirituais, colaborou no Serviço de Colaboração, Fe e Espiritualidade (Secofe) e como captador de recursos para a Província do Brasil.

Nos últimos anos, vinha já desacelerando a intensidade do apostolado, devido a idade avançada e algumas situações de saúde, mas continuou até o fim a sua oblação de vida para o Reino. Em junho de 2023, foi enviado para Salvador a fim de trabalhar com cultura e espiritualidade inaciana e orientador espiritual, como membro da comunidade Padre Antonio Vieira. Como sua saúde pedia mais cuidados, foi destinado para a Comunidade Nossa Senhora da Estrada, em São Paulo, SP, a fim de ser melhor acompanhado e cuidado.

