Falece dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito de Blumen

Vatican News

A diocese de Blumenau (SC) comunicou o falecimento de seu bispo emérito dom Angélico Sândalo Bernardino, ocorrido nesta terça-feira, 15 de abril. Dom Angélico foi o primeiro bispo diocesano de Blumenau. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou condolências a dom Rafael Biernaski, aos familiares e amigos de dom Angélico. Em breve os detalhes sobre os ritos de despedida e as celebrações em sufrágio pela sua alma serão divulgados na página da diocese de Blumenau.

Nota de pesar da CNBB pelo falecimento de Dom Angélico Sândalo Bernardino

Estimados irmãos da Diocese de Blumenau, familiares e amigos e Dom Biernaski,

Com pesar recebemos a notícia do falecimento deste nosso irmão Dom Angélico Sândalo Bernardino, nesta terça-feira, 15 de abril, às portas do Tríduo Pascal, quando refaremos os passos e a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e, com Ele, ressurgiremos na Esperança da Pascal.

Elevamos a Deus nossa gratidão a Dom Angélico por sua dedicação e serviços prestados ao episcopado brasileiro, à CNBB, aos seus regionais Sul 1 e Sul IV e à Comissão dos Bispos Eméritos de nossa Conferência.

Seja este momento forte da nossa Liturgia fonte da força e consolo para todos que sentem a despedida deste irmão. Acreditando na Ressurreição, desejamos que brilhe para ele a luz eterna.

Em Cristo,

Dom Jaime Cardeal Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB

Biografia e trajetória eclesial

Nasceu em 19 de janeiro de 1933, em Saltinho (SC). Foi ordenado presbítero em 12 de julho de 1959, em Ribeirão Preto (SP). Foi nomeado bispo em 12 de dezembro de 1974. Cursou Filosofia em Ipiranga (SP), de 1952 a 1955; Teologia, em Viamão (RS), de 1956; Também cursou jornalismo em Ribeirão Preto (SP) de 1953 a 1955.

Foi diretor espiritual no seminário de Brodosqui (SP) de 1961 a 1962; cura da catedral de Ribeirão Preto (SP); coordenador arquidiocesano da Pastoral; diretor de Diário de Notícias; assistente eclesiástico do Movimento Familiar Cristão (MFC), das equipes de Nossa Senhora, Cursilhos de Cristandade, todos em Ribeirão Preto (SP).

Foi nomeado, pelo Papa Paulo VI, bispo titular de Tambeae e auxiliar de São Paulo em 12 de dezembro de 1974. Recebendo a ordenação episcopal no dia 25 de janeiro de 1975, em São Paulo, pela imposição das mãos de dom Paulo Evaristo Cardeal Arns, O.F.M., então arcebispo de São Paulo, dom Benedito de Ulhôa Vieir, arcebispo de Uberaba (MG) e dom José Thurler, bispo Auxiliar de São Paulo. Adotou como seu lema: “Deus é Amor”.

Na arquidiocese de São Paulo foi bispo da regiões Belém, São Miguel, Brasilândia; Foi presidente do regional Sul 1 da CNBB; responsável pela Pastoral Operária da arquidiocese de São Paulo; diretor do jornal O São Paulo; responsável pela Cáritas no regional Sul 1; membro da CEP – Setor Vocações e Ministérios (1995-2002).

Foi delegado, por eleição, à 4ª Conferência dos Bispos da América Latina e Caribe, em Santo Domingo; à Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América por eleição da Assembleia da CNBB.

Em 19 de abril de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II, 1º bispo diocesano de Blumenau, tomando posse em 24 de junho do mesmo ano; Foi eleito presidente do Regional Sul IV da CNBB; à 5ª Conferência dos Bispos da América Latina e Caribe, em Aparecida.

Foi membro da Comissão dos Bispos Eméritos da CNBB. Em 18 de fevereiro de 2009, o Papa Bento XVI aceitou seu pedido de renúncia do governo pastoral da diocese. É autor da publicação: Traço de União, roteiro para reuniões do MFC.