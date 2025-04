Evangelho de 29 de abril

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 3,7-15.

Jesus disse a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Recebemos o Espírito Santo no Batismo e na Crisma. A divina unção deixou em nós uma marca incancelável. Mas esse divino bálsamo não pode ficar como que fechado num frasco. Para expandir o seu perfume é preciso escutar as suas inspirações interiores. O Espírito Santo é o nosso guia interior que realmente instrui sobre o bem que podemos fazer. Poucos dias atrás eu estava passando perto de uma casa. Senti dentro de mim que deveria ir ao encontro da moradora. Estendi a mão a ela por entre as grades do portão e a abençoei. No dia seguinte, suas irmãs vieram felizes me contar que há décadas aquela mulher não vinha na Igreja, mas aquele meu gesto a fez participar do jubileu das mulheres, que foi espetacular! Escutar a voz interior, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é nascer do alto!