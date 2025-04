Evangelho de 28 de abril

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 3,1-8.

Nicodemos era fariseu, mas ele reconhecia que Jesus veio de Deus. Foi conversar com Jesus, às escondidas, de noite, e tornou-se um discípulo mais fervoroso do Senhor. Naquele encontro Nicodemos ficou sabendo que precisava nascer do alto.

Como viver essa frase do Evangelho?

Nascer do alto faz referência ao nosso Batismo. Pelo Batismo morremos para os apegos às coisas do mundo e nascemos para as realidades do alto. Quem é batizado recebe uma marca incancelável de Cristo, é seu seguidor, seu imitador. Pelo Batismo fomos, pois, sepultados com Cristo na morte, para que, tal como Ele foi ressuscitado de entre os mortos para a glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova.