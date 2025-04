Evangelho de 23 de abril

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 24,13-35.

Dois discípulos de Jesus iam para Emaús. Estavam com o rosto triste. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas seus olhos não o reconheceram. Jesus os escutou, mostrou-lhes na escritura o significado de tudo o que tinha acontecido e ao partir o pão, eles o reconheceram. Na mesma hora voltaram para Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos e estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Também hoje Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. Ali ele aquece o nosso coração: no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço e na Eucaristia, Ele se mostra vivo e despeja sobre nós a sua alegria!