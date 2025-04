Evangelho de 22 de abril

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 28,8-15.

Cristo ressuscitou! As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos! Elas se aproximaram dele; prostraram-se diante dele, abraçando os seus pés.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe bem os gestos das mulheres. Elas não tinham ensaiado, não haviam refletido, foi o impulso dos seus corações que as levou a se aproximar do Deus ressuscitado, prostrar-se diante dele, abraçando seus pés. Visualize esses gestos e perceba como são lindos. Expressão do amor, do reconhecimento, da gratidão, da alegria, da fé. Além de tudo, revela-se que elas foram as escolhidas de Deus para aquela grande notícia!