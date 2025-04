Sexta-feira da Paixão do Senhor Jesus Cristo

Na Sexta-feira Santa, o comentário de Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí.

“Tenho um único bem sobre a terra: Jesus crucificado e abandonado. Não tenho outro Deus além dele.

Nele está todo o paraíso com a Trindade e toda a terra com a humanidade. Por isso, o seu é meu e nada mais. No alto da cruz a dor universal tornou-se sua, portanto, minha também.

Irei pelo mundo acolhendo as manifestações dele, o Crucificado, em cada momento da minha vida. No que me faz sofrer eu o encontro, nas turbulências que me invadem no presente. Por Ele, compartilharei a dor de quem está ao meu lado, como também tudo aquilo que não é paz, alegria, belo, amável, sereno…

Assim, espero que seja, pelos anos afora: Em sintonia com o Crucificado, acolher as angústias, as humilhações, enfim, onde Ele se manifestar.

Na comunhão com Ele, quero agir na plena transparência e assim passar como fogo que devora tudo o que deve cair e deixa em pé só a verdade. E essa graça eu peço a Ele, para cada momento presente da vida” (Chiara Lubich).