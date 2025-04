Evangelho de 17 de abril

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 13,1-15

Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus afirmou: Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O dia de hoje marca o início de uma única celebração que começa no lava-pés, a última ceia de Jesus, e se conclui com a vigília da ressurreição do Senhor. O gesto de lavar os pés é o fio condutor de tudo o que Jesus nos falou e nos ensinou, aliás, é o fio condutor de todo o cristianismo. Seria interessante dispor em nossa casa de um quadro do lava-pés, pois indica a humildade em servir e é o sinal mais distintivo do discípulo de Jesus.