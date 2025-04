Evangelho de 16 de abril

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 26,14-25

Para preparar bem a Páscoa, Jesus disse aos discípulos: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O Mestre manda dizer que o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Preparamo-nos para tantas coisas na vida e, nesta semana, é muito importante nos preparar para celebrar bem a Páscoa, a maior festa do cristão. É preciso preparação interna e externa: Preparar o nosso coração, nos confessando, fazendo jejum, indo ao encontro de alguém que precisa de nós; preparar também a nossa família falando de todas as celebrações que ocorrem nessa semana e também a casa: para isso bastaria colocar uma cruz com um tecido roxo e depois branco e todos ao vê-los seriam remetidos à morte e ressurreição de Jesus.