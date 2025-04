Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 12,1-11

Em Betânia, Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. Judas Iscariotes protestou: por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

No início da semana santa, o Evangelho nos alerta do perigo de interpretar e medir tudo o que acontece ao nosso redor a partir do dinheiro. Ganhei tanto, perdi tanto... Judas Iscariotes não se deu conta que o amor, a gratuidade já estava sendo vivida para com o mais pobre de todos, Jesus, ao máximo grau. Judas, ao invés, fingia querer bem aos pobres, quando, na verdade, pensava no dinheiro. E entre Deus e o dinheiro, Judas optou pelo dinheiro.