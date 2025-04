Evangelho de 11 de abril

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 10,31-42

Vatican News

Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas quereis me apedrejar?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Apresento a você algumas das boas obras de Jesus: a sua convivência entre nós, os seus gestos de partilha do pão, os seus passos fazendo-se peregrino indo na direção dos pobres, o seu abraço acolhedor às pessoas simples, o seu carinho para com os doentes, a sua atenção carinhosa para com as crianças e as mulheres, o seu modo de se relacionar com os pecadores, os milagres de amor que fez. Tudo isso são as suas boas obras! Às vésperas da Semana Santa, preparemo-nos para as grandes celebrações pascais realizando também nós, obras de misericórdia para com o próximo, seguindo o exemplo de Jesus.