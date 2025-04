Evangelho de 7 de abril

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 8,12-20

Vatican News

Jesus disse aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe que Jesus não disse: eu sou uma luz no mundo. Mas, eu sou a luz do mundo. Nunca antes alguém pode falar assim de si mesmo e nunca houve alguém, depois de Jesus, que dissesse o mesmo. Mas Jesus falou, pois ele é Deus, é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Seguir Jesus é caminhar nessa luz, nos trilhos da paz, do amor, da solidariedade, do cuidado do outro e ter a vida iluminada. Já, quem anda nas trevas, vive triste, numa vida cinzenta, carregado de egoísmos, de injustiças, de maldades para com o próximo e... termina na morte.