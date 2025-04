Evangelho de 4 de abril

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 7,1-30

Vatican News

No templo de Jerusalém, em alta voz, Jesus ensinava: Vós me conheceis e sabeis de onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é digno de confiança. O Pai não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Nessa passagem Jesus falava do Pai. Em outros momentos ele nos falou do Espírito Santo. E nós ficamos admirados ao tomarmos conhecimento que o nosso Deus não é alguém solitário, sozinho na imensidão do universo: trata-se de uma família toda divina! O Pai é Santo, o Filho é Santo e também o Espírito. E se eu o dissesse que um dia você também será acolhido no seio dessa divina família! Pode ter notícia mais bonita do que essa?