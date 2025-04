Evangelho de 3 de abril

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 5,31-47

Vatican News

Jesus falou aos judeus: As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostram que o Pai me enviou.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As obras de Jesus confirmam que ele é Deus e veio do céu. A esse ponto cada um de nós poderia se perguntar quais obras pessoais nossas confirmam a própria identidade cristã? Mas observe: dar testemunho é muito mais do que narrar as coisas que fazemos de modo superficial, contar vantagens, dizer de modo genérico que faz o bem... Reconhecemos, no entanto, com alegria, que há muitas pessoas que vivem com intensidade o Evangelho no seu dia a dia! Pessoas em que a Palavra de Deus gera frutos de bondade, alegria, fé, esperança, fidelidade! Por tudo isso, obrigado, Senhor!