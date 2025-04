Dom Orani na Missa do Crisma: "sejamos portadores de esperança"

Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro, a Missa do Crisma.

Na celebração que reafirmou a unidade da Igreja arquidiocesana e a centralidade da figura de Cristo como esperança para o mundo, Dom Orani assinou e distribuiu a Carta Pastoral “Esperança, querigma e fraternidade na vida presbiteral”, que destina aos sacerdotes por ocasião do Ano Santo de 2025.

Carlos Moioli - Arquidiocese do Rio de Janeiro

Na manhã da Quinta-Feira Santa, 17 de abril do Ano Santo de 2025 – o Jubileu de Esperança –, a Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro, acolheu a Missa do Crisma, presidida pelo arcebispo metropolitano, Cardeal Orani João Tempesta, com a presença de bispos auxiliares, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e do povo de Deus.

Também conhecida como Missa dos Santos Óleos, são abençoados os óleos do Batismo e dos Enfermos, e consagrado o óleo do Crisma, que serão usados ao longo de todo o ano de 2025, até a Páscoa do ano seguinte, e foram distribuídos aos representantes dos 12 vicariatos da arquidiocese. Nessa missa, todos os mais de 700 padres que exercem o ministério na arquidiocese, diocesanos e religiosos renovam, perante o arcebispo, as promessas feitas no dia da ordenação.

Cardeal Tempesta

O arcebispo lembrou que o Jubileu do Ano Santo é um tempo de reavivar a vocação sacerdotal e a alegria de ser testemunha de Cristo, contagiando a sociedade com esperança e paz. Ainda destacou a importância da ação do Espírito Santo na missão da Igreja, e convidou a todos a confiarem e a testemunharem Jesus Cristo, que deu a vida por todos, na certeza que Ele é a esperança que não decepciona.

A celebração também foi marcada com a chegada em terras cariocas da cruz original da primeira missa no Brasil, vinda de Portugal, e que passará por 20 cidades brasileiras, em comemoração aos 525 anos da primeira missa celebrada na Terra de Santa Cruz.

Sacerdotes durante a celebração

Na homilia, Dom Orani enfatizou a importância da celebração dentro da caminhada cristã, abrangendo os três graus do Sacramento da Ordem – episcopado, presbiterato e diaconato –, e que todo o povo de Deus está unido pelo Batismo, cuja renovação será feita na Vigília Pascal. Ele ressaltou que a celebração é um tempo de renovação e reavivamento da fé, especialmente em conexão com o Tríduo Pascal e o Ano Santo do Jubileu da Esperança.

Um dos pontos culminantes da Missa do Crisma é a renovação das promessas sacerdotais. Perante Dom Orani, os presbíteros reafirmaram os compromissos que assumiram no dia de sua ordenação. O arcebispo referiu-se aos sacerdotes como peregrinos e sinais de esperança para a sociedade. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas no cotidiano, mas sublinhou a essencial missão de anunciar Jesus Cristo, o ressuscitado, através da palavra, do testemunho de vida e das obras sociais.

Cardeal Tempesta

Nesse contexto, anunciou para o Domingo de Páscoa a inauguração do Centro Social São Sebastião, situado no complexo da Catedral, destinado a oferecer dignidade aos moradores em situação de rua, e também, no mesmo dia, a realização de almoço especial para mais de três mil pessoas vulneráveis. “Iniciativas que são vistas como sinais concretos da presença e ação da Igreja na sociedade”, destacou.

O arcebispo expressou sua "angústia" diante das diversas "situações" e "incompreensões" existentes na cidade, bem como das "necessidades". Ele reforçou a importância do anúncio de Jesus Cristo, tanto verbalmente quanto através do "testemunho de vida" e dos "trabalhos sociais". Ao mesmo tempo, expressou seu apreço e gratidão aos sacerdotes diocesanos e religiosos por seus serviços dedicados ao povo de Deus.

Padre Omar, Reitor do Santuário do Cristo Redentor

“Louvo a Deus por todos os sacerdotes que muitas vezes, nos exercícios de seus ministérios, enfrentam inseguranças, violências, desânimos e problemas. Mesmo diante dos cansaços das lutas de cada dia, cuidam do povo de Deus, sendo sinais do Cristo Bom Pastor. Ungidos para anunciar o ano da graça do Senhor, gastam a vida pela causa do Reino no serviço aos irmãos e irmãs”, disse o arcebispo, encorajando a todos a rezarem uns pelos outros e a serem presença transformadora na complexa realidade da cidade do Rio de Janeiro, fecundando-a com a “boa semente” do Evangelho.

Para fazer a diferença na vida das pessoas, Dom Orani lembrou da importância da Igreja viva e missionária em todos os cantos da cidade, multiplicando ações por meio das paróquias, capelas, oratórios, grupos de Círculos Bíblicos, pequenas comunidades, pastorais, enfim, em todos os organismos eclesiais.

“Em meio aos cansaços da nossa vida e de nossas lutas, continuemos a confiar na ação do Espírito Santo, que nos envia em missão nessa nossa grande cidade. Sejamos portadores de esperança para que a vida nova em Cristo brote no coração das pessoas”, finalizou.

Celebração da Missa do Crisma