Dom Francisco de Assis é nomeado novo bispo da diocese de Cajazeiras

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, 9 de abril, dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos como novo bispo da diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Atualmente, dom Francisco está à frente do governo pastoral da diocese de Campo Maior, no Piauí, e é o vice-presidente do Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB NE 4). A Presidência da CNBB enviou saudação ao bispo pela nova missão.

Saudação a Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos

Estimado irmão,

Recebemos com alegria a notícia de sua nomeação como novo bispo da Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Unimo-nos ao amado povo de Deus dessa Igreja Particular que agora recebe o esperado Pastor para guiar o rebanho neste caminho de peregrinos.

Agradecidos por sua generosidade e cheios de esperança, confiamos esta nova etapa de seu ministério ao cuidado materno de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Diocese de Cajazeiras. Que a Mãe da Piedade o ampare e o inspire, tornando-o sempre mais semelhante ao Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas.

Em Cristo,

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebipo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB

Informações biográficas

Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos retornará ao seu estado natal com a nova missão. Ele é paraibano, natural da cidade de Esperança, nascido em 5 de fevereiro de 1968.

Religioso da Congregação do Santíssimo Redentor, os Missionários Redentoristas, formou-se em Filosofia pelo Instituto Teológico e Pastoral, em 1994, e em Teologia, pelo Instituto Teológico São Paulo, com diploma pelo Instituto Santo Anselmo, de Roma, em 1999. Sua ordenação sacerdotal aconteceu em sua terra natal, no dia 22 de julho de 2000.

Em 2010, concluiu o curso de Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, chegando a produzir programas de rádio, entre eles, o “Caminhos da Fé”, da Rádio Olinda (PE), e a publicação “Dom Helder Abrindo Caminhos”.

Em 2017, atuando como vice provincial dos Redentoristas em Recife e pároco na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns (PE), foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Campo Maior, no dia 21 de junho.

Dom Francisco é vice-presidente do Regional Nordeste 4 desde 2019.