Capacitação em Ecologia Integral com chamado à conversão ecológica. Curso alinhado à CF 2025 reúne 160 participantes de todo o Brasil em formação teórico-prática.

Iniciou na última sexta-feira (28/03) o curso Vivências em Ecologia Integral, formação que concretiza o chamado da Campanha da Fraternidade 2025, cujo tema é "Fraternidade e Ecologia Integral". A iniciativa reúne 160 participantes de diversos estados em um programa que alia capacitação, espiritualidade e compromisso socioambiental à luz do Magistério da Igreja.

Uma formação em rede

Promovido por uma rede de instituições católicas – Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNISB), Universidade Franciscana (UFN), Instituto Franciscano de Espiritualidades e Humanidades (IFEH) e Pastorais Universitária e da Educação –, o curso em formato online estende-se até outubro, com encontros síncronos.

A coordenadora de formação da UFN, Taize Machado Lopes, lembrou que “o curso é fruto de uma linda parceria entre diversas instituições comprometidas com a formação integral e com o cuidado da casa comum”.

“O objetivo geral do curso é criar espaços em que podemos semear ideias que promovam a ecologia integral. O IFEH tem essa responsabilidade de promover cursos e eventos como esse para expandir a formação humana que a Universidade oferece” explicou o coordenador do IFEH, professor Márcio Cenci.

A iniciativa combina atividades formativas e momentos de contemplação, vivências imersivas e fundamentação teológica para formar agentes de mudança comprometidos com a Casa Comum.

Conversão ecológica como caminho

Na aula inaugural, a professora Moema Muricy, presidente da CNISB, ministrou a conferência "Educação e espiritualidade ecológica", enfatizando a necessidade de uma transformação profunda: “é urgente uma conversão ecológica — e isso vai muito além de pequenas ações individuais, embora essas também sejam importantes. Precisamos, sobretudo, de um novo estilo de vida, uma nova maneira de enxergar o mundo e de reconhecer que tudo está interligado: a espiritualidade, a vida e, sobretudo, as relações, onde ninguém pode ficar à margem”, afirmou.

Com sete meses de duração, a capacitação com base nos princípios das encíclicas Laudato Si' e Laudate Deum, busca responder ao apelo do Papa Francisco por uma ecologia integral que una cuidado ambiental, equidade social e valores evangélicos.

Inscrições abertas!

Interessados ainda podem se inscrever através do site da o curso AQUI ou entre em contato através do e-mail extensao@ufn.edu.br e telefone: (55) 3220-1204.

Fonte: Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNISB)