Do Brasil à Itália: religiosa scalabriana dá curso de formação em comunicação

Irmã Rosa Martins, da Congregação das Missionárias de São Carlos Borromeo, esteve no sul da Itália para falar sobre “o lugar da comunicação na vida comunitária e seus fundamentos bíblicos, teológicos e filosóficos”. O curso foi realizado de 20 a 25 de março, na cidade de Gravina in Puglia: “em tempos de revolução no campo das comunicações, a Vida Consagrada precisa blindar-se, no sentido de agarrar-se ao foco que é Jesus para ser um comunicador do amor misericordioso de Deus".

“Quando eu mudo, o meu mundo e o meu ambiente mudam”. Essa foi uma das citações da assessora brasileira, Irmã Rosa Martins, que mais chamou a atenção das religiosas durante um curso de formação permanente sobre comunicação na vida comunitária da congregação das Irmãs de Jesus Crucificado Missionárias Franciscanas. “Quando tratamos do tema da comunicação na vida comunitária é importante ter em mente que a comunicação transformadora começa comigo. Não é possível mudanças sem uma adesão do eu, pois são os engajamentos individuais que constroem o ‘nós’. O convite é para que cada ‘eu’ em particular se disponha a uma abertura que acolha e abrace a missão de comunicar no interno da vida comunitária o amor de Deus que se manifesta em cada pessoa”, explica a Irmã Rosa.

Convidada pela superiora-geral congregação, Madre Teresa de Carvalho, a religiosa brasileira assessorou a formação permanente com o tema “o lugar da comunicação na vida comunitária e seus fundamentos bíblicos, teológicos e filosóficos” dos dias 20 a 25 de março, na cidade de Gravina in Puglia, no sul da Itália. Madre Teresa falou sobre as motivações para esse tema: “foi uma experiência sem precedentes e deixou marcas no coração de todas nós. Nos comunicamos bem quando deixamos que Ele invada o nosso coração e daí o milagre da vida e do amor acontece em nossa vida de consagradas/os. Deixo um apelo à vida religiosa que abra suas portas para cultivar sobretudo com as futuras gerações a comunicação perfeita nas nossas comunidades para que todos os religiosos possam viver bem”, exortou a superiora-geral.

Irmã Rosa conta que foram dias intensos de renovação da esperança. Esperança de crescimento individual e comunitário na congregação das Irmãs de Jesus Crucificado e na sua vida como scalabriniana também. “Era impressionante sentir e ver a dedicação das religiosas. Elas não pararam suas atividades pastorais para fazer a formação, o que exigiu muita força de vontade da parte delas. Deus fez e continuará fazendo maravilhas na vida delas. Repito sempre que ao me dispor trabalhar esse tema com a vida religiosa a primeira a ser evangelizada sou eu. Cada linha que escrevo, cada experiência que vivo na minha comunidade me impulsiona a crescer em humanidade e ser transbordamento do amor da Comunidade Triúna: Divina Ruah, Pai e Filho, modelo por excelência de vida comunitária”, afirma.

A metodologia aplicada, segundo Irmã Rosa, favoreceu muito o êxito do encontro. Ao final, os grupos, chamados de ‘comunidades’ sintetizaram a formação de forma lúdica por meio da dança, da música, da pintura, de livro ilustrado e video. “Além do empenho das Irmãs, diga-se de passagem todas jovens, a forma como se deu o encontro foi muito boa: momentos de reflexão, de oração individual, de celebração cultural com comidas típicas italianas e brasileiras, muito riso, muita fraternidade. Foi lindo. Agora, o restante é com o Senhor. Ele fez e continuará fazendo maravilhas nesses corações assim tão abertos”.

A importância do tema para a Vida Vonsagrada

De acordo com Irmã Rosa, a proposta do tema para a vida consagrada não é de agora. Desde quando era assessora na Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional), nos anos 2014, realizou o primeiro encontro com as Irmãs Canossianas, no interior de São Paulo. Mas foi a partir das celebrações dos 70 anos da CRB em 2024, após assessorar uma oficina com o tema, que as congregações femininas e masculinas passaram a abraçar essas reflexões. “E de lá para cá, não parei mais. Tenho uma agenda intensa para este ano com formação de lideranças da Vida Religiosa, formandos, capítulos provinciais e me sinto muito feliz por ser chamada pelo Senhor para refletirmos juntos e juntas sobre a comunicação como instrumento de transformação da nossa vida consagrada e consequentemente da missão na Igreja. Estamos investigando com as congregações se a nossa maneira de nos comunicarmos entre nós é a responsável pela nossa felicidade ou infelicidade na vida consagrada e a que somos chamadas/os".

Irmã Rosa parabeniza as Congregações que têm abraçado esta temática porque “em tempos de revolução no campo das comunicações, a vida consagrada precisa blindar-se, no sentido de agarrar-se ao foco que é Jesus, mantendo os olhos fixos Nele para serem comunicadores e comunicadoras do amor misericordioso do Deus de Israel que nos garante a vida e a vida em abundância".