Criada a reitoria especial para Pozzobon

Irmã M. Nilza P. da Silva

A noite do último dia 15 de abril de 2025 reuniu schoensttianos e devotos do Diácono João Luiz Pozzobon, na Capela Nossa Senhora das Graças, em Santa Maria/RS, para a Santa Missa em que o arcebispo dom Leomar Antônio Brustolin fez a apresentação canônica da reitoria. “A Igreja no Brasil se alegra com a criação da Reitoria Nossa Senhora das Graças, onde repousa o corpo do Servo de Deus”, disse o arcebispo.

A reitoria é uma instituição canônica que dá autonomia pastoral à Capela Nossa Senhora das Graças – onde está sepultado o Servo de Deus Diácono João Luiz Pozzobon. Faz parte dessa reitoria também as capelinhas Branca, Rosa e Azul, construídas por Pozzobon, e as casas onde ele viveu: a Casa Museu, onde ele nasceu, em São João do Polêsine, e a Casa em que residiu com sua família, bem próxima a Capela Nossa Senhora das Graças. A administração e a pastoral dessa reitoria é confiada ao Instituto dos Padres de Schoenstatt. Pe. Vítor Hugo Possetti, vice-postulador da Causa de Beatificação de João Pozzobon, é o reitor, junto com o Pe. Maike Andrade, Assessor do Jumas, no Regional Tabor.

A Igreja reconhece a atualidade de seu testemunho

O objetivo da Arquidiocese é fortalecer a evangelização inspirada na vida, testemunho e legado de Pozzobon, tornando a capela a referência deste trabalho. “Será um lugar privilegiado de peregrinação, de formação, de diálogo vocacional, de acolhida das dores e esperanças do povo fiel,” diz Dom Leomar em sua homilia. “Aqui o seu túmulo se torna sinal de esperança viva, escola de santidade, apelo à missão e permanente intercessão. Ao fundar uma reitoria junto ao túmulo do diácono Pozzobon, a Igreja reconhece não apenas sua fama de santidade, mas também a atualidade do seu testemunho.”

Uma peregrina ao arcebispo

Durante a celebração, um dos momentos mais emocionantes foi a entrega ao arcebispo de uma imagem Peregrina, que era carregada pessoalmente pelo Servo de Deus, João Luiz Pozzobon. A imagem foi entregue pelos seus filhos: Nair, Pedrolina e Humberto Pozzobon, em nome da Secretaria de Pastoral da Causa de Beatificação.

Pozzobon: um peregrino da esperança

Em sua homilia, Dom Leomar relaciona a liturgia da Palavra com a vida de Pozzobon. “Diácono permanente, esposo, pai, educador e missionário incansável da Mãe e Rainha. Nele se realizou, de maneira exemplar, o que o profeta anunciava: uma vida modelada por Deus, oferecida como instrumento de evangelização, vivida com simplicidade e extraordinária coragem…

Com a imagem da Mãe Três Vezes Admirável, (Pozzobon) percorreu milhares de quilômetros, levando conforto, esperança e oração às famílias, aos pobres, aos doentes, àqueles esquecidos pelas estradas da vida… O Servo de Deus foi um verdadeiro peregrino da esperança, como nos convida a viver o Ano Jubilar. Carregando a imagem da Mãe, ele carregava também a dor e a esperança do povo. Com ele aprendemos que a santidade não é privilégio de poucos, mas caminho possível para todos os que amam, servem e permanecem fiéis… que João Luiz Pozzobon, este servo fiel, continue a nos inspirar a amar como Jesus, servir como Maria.”

Um dia histórico

Padre Vitor Hugo diz: “foi um dia muito especial, com o jeito do diácono João Luiz Pozzobon, profundo momento de espiritualidade, forte sentido de missão e espírito de comunhão.”

“Sinto-me privilegiado por ser parte desse momento histórico na Arquidiocese de Santa Maria e também para o Movimento de Schoenstatt,” diz Pe. Mike. “Que Deus nos dê a força para continuar levando a espiritualidade e o carisma do diácono João Luiz Pozzobon a muitas casas, famílias.”