Comunidade Canção Nova realiza a sua 15ª Assembleia Geral

Aproxima-se a 15ª Assembleia Geral (15ª AG) da Comunidade Canção Nova (CCN) que terá como tema: “Canção Nova, peregrinos do amor, semeadores de esperança do mundo novo”. O encontro ordinário é anual e será realizado entre os dias 7 e 11 de abril, na cidade de Lavrinhas, no Vale do Paraíba (SP). Participarão os membros eleitos da Assembleia Geral (a maioria de maneira presencial e os que estão nas frentes de missão mais distantes, de modo on-line), além do Conselho Geral da CCN. Entre as principais pautas deste encontro estão a aprovação do plano anual das atividades do Conselho Geral, aprovação do orçamento das entradas e das saídas e o balanço econômico e financeiro da comunidade. Os dias serão conduzidos pelo presidente da CCN, Padre Wagner Ferreira. O bispo da Diocese de Lorena, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, presidirá a Missa de conclusão da Assembleia. Serão, portanto, 5 dias de trabalho.

A Assembleia terá início com uma manhã de espiritualidade. Compõem, ainda, a programação: Missas diárias, oração do Santo Terço, adoração Eucarística e momentos de fraternidade. Além do que é previsto em estatuto, serão tratados assuntos relacionados à expansão da CCN.

De acordo com o Estatuto Canônico da Comunidade Canção Nova, “A Assembleia Geral é o momento forte em que toda a Comunidade Canção Nova, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, procura conhecer os desígnios de Deus para um determinado momento de sua história”. O documento diz ainda: “É o grande sinal da unidade na diversidade, onde todos procuram na sabedoria de Deus, os melhores meios e a conveniente atualização para manter a fidelidade ao Evangelho e ao carisma de fundação, sensíveis às necessidades dos tempos e lugares”.

“Momento importante, de celebração da nossa fraternidade, porque acima de tudo, fomos chamados por Deus a ser Canção Nova para sermos irmãos: irmãos de Jesus Cristo, nosso Salvador e irmãos uns dos outros. Nosso saudoso padre Jonas Abib (fundador da Comunidade Canção Nova) sempre nos ensinou que nosso primeiro chamado é viver em Comunidade e por isso esse momento celebrativo da Canção Nova é muito importante”, considera padre Wagner Ferreira, Presidente da Comunidade Canção Nova.

14ª Assembleia Geral 2024 - Foto: Bruno Marques

Sobre o local onde ocorrerá a Assembleia, Padre Wagner explica: “Nós vamos nos reunir na frente da missão da Canção Nova em Lavrinhas, por ser um lugar histórico, primeiro para o padre Jonas, uma vez que ele recebeu as primeiras formações do carisma salesiano, ali, no Colégio São Manoel, em Lavrinhas. E depois de muitos anos, a Canção Nova assumiu a direção da casa de Lavrinhas em um comodato com os Salesianos. É neste local que funciona a formação inicial da Canção Nova, que é o pré-discipulado”.

Padre Wagner também destaca que pautas da Assembleia serão refletidas, discutidas, deliberadas e que todas elas dizem respeito à vida da Comunidade Canção Nova, bem como os seus desafios: “Tenho presente que a Assembleia Geral é um momento de escuta do Espírito Santo de Deus para que a nossa comunidade seja orientada na maneira como deve testemunhar a beleza de seu carisma no mundo atual”. Padre Wagner pede, por fim, que todos se unam em oração por este momento!

A secretária-geral da Comunidade Canção Nova, Maria Marta Teixeira, considera que a Assembleia deste ano tem caráter especial, no contexto do jubileu Peregrinos de Esperança, convocado pelo Papa Francisco: “Neste ano jubilar nos reuniremos com nossos irmãos cheios de esperança!” Ela também destaca o especial fato de uma casa salesiana sediar a Assembleia: “Dom Bosco nos ajudará a viver este momento com alegria e fraternidade!”.

