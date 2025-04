Canonização de Acutis: relíquia do italiano chega na segunda-feira em Campo Grande

A semana da canonização na Paróquia São Sebastião começa na próxima segunda-feira, 21 de abril, com a chegada de uma relíquia de segundo grau de Carlo Acutis: um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro. A peça de roupa, uma das mais conhecidas do jovem italiano já que ele aparece usando em várias fotos, será enviada pela própria mãe do Beato, direto de Assis, e acolhida com missa solene na Igreja Matriz abrindo oficialmente a programação.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

A cidade de Campo Grande se prepara para viver uma das semanas mais marcantes da sua história recente. A partir de 21 de abril, fiéis da capital do Mato Grosso do Sul participarão de uma programação especial em homenagem à canonização de Carlo Acutis, que será proclamado santo oficialmente em 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes no Vaticano. Conhecido como o “santo da internet”, Carlo Acutis foi beatificado em 2020, após a comprovação de um milagre ocorrido justamente em Campo Grande.

O caso envolveu a cura inexplicável do menino Matheus Lins Vianna, que sofria de uma rara anomalia no pâncreas. Aos 3 anos de idade, após tocar espontaneamente uma relíquia de Carlo durante uma missa na Capela Nossa Senhora Aparecida – hoje conhecida como Capela do Milagre – o pequeno foi curado de forma imediata, e o fato foi reconhecido oficialmente pelo Vaticano após investigações médicas e teológicas rigorosas.

A chegada da relíquia

A semana da canonização começa na próxima segunda-feira, 21 de abril, com a chegada de uma relíquia de segundo grau de Acutis: um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro. A peça de roupa, uma das mais conhecidas de Carlo já que ele aparece usando em várias fotos, será enviada pela própria mãe do Beato, Antonia Salzano, especialmente para a Paróquia São Sebastião.

O pulôver é este que Carlo Acutis está usando na foto que está na Capela do Milagre

O agasalho é, inclusive, o mesmo que jovem italiano está vestindo no retrato colocado no altar dedicado à sua memória na Capela do Milagre, em Campo Grande. O pulôver chegará diretamente de Assis, na Itália, e será acolhido com missa solene às 19h de segunda-feira (21/04), na Igreja Matriz da Paróquia São Sebastião, abrindo oficialmente as celebrações. A partir do dia seguinte, 22, as atividades se concentram na Capela do Milagre, com a tradicional Hora da Graça e distribuição das pétalas às 18h30, seguida de Santa Missa às 19h. Ao longo da semana, a comunidade poderá participar de momentos especiais, como mesa redonda sobre a vida de Carlo, vigília com adoração ao Santíssimo, Noite da Juventude e Noite Mariana.

No domingo, 27 de abril, dia da canonização, a programação começa cedo, com café da manhã às 5h no salão da Divina Providência. Às 5h30, será realizada a transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. Após esse momento histórico, os fiéis seguirão em procissão da Capela do Milagre até a Igreja Matriz, onde haverá veneração da relíquia às 9h e Missa de Ação de Graças às 10h. O encerramento oficial acontece com um almoço comunitário às 11h30.

Campo Grande como centro de celebração da santidade

Para a comunidade católica local, a canonização de Carlo é mais do que um reconhecimento: é um marco de fé e juventude. O Pe. Marcelo Tenório, pároco da Paróquia São Sebastião e responsável por apresentar a história de Carlo à comunidade brasileira ainda em 2011, reforça a importância espiritual do momento. “Esse é um tempo de graça, especialmente para os jovens. Carlo mostrou que é possível ser santo mesmo na era digital, usando as ferramentas do nosso tempo para evangelizar”, afirma. Campo Grande será, portanto, não apenas espectadora, mas também protagonista dessa história que une fé, milagre e juventude. A cidade que foi palco do primeiro milagre reconhecido por intercessão de Carlo Acutis agora se torna também um centro de celebração da santidade para o mundo inteiro.