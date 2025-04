Com canonização de Acutis suspensa, Campo Grande cancela todas as festividades

A Sala de Imprensa do Vaticano já informou que a celebração eucarística e o rito de canonização do Beato Carlo Acutis, previstos para 27 de abril de 2025, II Domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos. O Pe. Marcelo Tenório, responsável pela Paróquia São Sebastião e pela Capela do Milagre, em Campo Grande (MS): "cancelamos todas as festividades que antecediam a canonização de nosso querido Carlo e estamos aguardando a nova data".

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

A tão aguardada canonização de Carlo Acutis, marcada para o próximo dia 27 de abril de 2025, foi oficialmente suspensa após o falecimento do Papa Francisco em 21 de abril. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (21) pelo padre Marcelo Tenório, responsável pela Paróquia São Sebastião e pela Capela do Milagre, em Campo Grande (MS), local onde ocorreu o primeiro milagre reconhecido pela intercessão do jovem beato.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa, o sacerdote esclareceu que, apesar da suspensão, a estrutura do evento será mantida: "vamos seguir com o mesmo calendário, só muda a data", explicou. Segundo ele, as festividades só poderão ser retomadas após a eleição do novo Papa, uma vez que apenas o Pontífice tem autoridade para declarar um beato como santo. "Cancelamos todas as festividades que antecediam a canonização de nosso querido Carlo e estamos aguardando a nova data, que só pode ser anunciada após a eleição do novo Papa. Então, por ora, aguardamos para divulgar nossa programação", declarou Pe. Marcelo.

Programação será mantida com nova data

Ainda de acordo com o sacerdote, todo o roteiro das festividades que seria realizado em Campo Grande será mantido. O evento começará, como previsto, com um café da manhã às 5h da manhã na Capela do Milagre, seguido da transmissão ao vivo da cerimônia de canonização diretamente do Vaticano, procissão até a Igreja Matriz, veneração da relíquia de Carlo Acutis, Missa de Ação de Graças e almoço de confraternização. "Vamos cumprir rigorosamente o calendário que tínhamos colocado, apenas ajustando para os novos dias. A festa vai acontecer. Vai ser uma grande alegria para todos nós", reforçou ele.

A fé dos fiéis permanece firme. Muitos compareceram à igreja no Bairro Monte Carlo nesta segunda-feira, demonstrando apoio e esperança. "Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até agora", disse o sacerdote à comunidade.

Relíquias permanecem em local seguro

Entre os elementos mais esperados para a celebração está o pulôver azul escuro usado pelo beato. O agasalho já está na cidade, porém, por motivos de segurança e respeito à solenidade, está guardado em local sigiloso até o novo anúncio. "A relíquia já está em Campo Grande. Nós só vamos apresentá-la quando tivermos a nova data. Está em um lugar seguro e será mostrada no primeiro dia da festa, como planejado", garantiu Pe. Marcelo. A peça do beato, que aparece em diversas fotos e no retrato do altar da Capela do Milagre, foi enviada pela mãe de Carlo, Antonia Salzano, como um presente simbólico para a paróquia.

Já o fragmento do coração está exposto em uma cúpula de vidro na Capela do Milagre. O relicário chegou acompanhado de um documento oficial de autenticação assinado por Nicola Gori, postulador da causa de canonização em Roma.

Esperança renovada em Campo Grande

A canonização de Carlo Acutis tem um significado profundo para Campo Grande. Foi na Capela do Milagre que, em 2013, o menino Matheus Lins Vianna, hoje com 15 anos, recebeu a cura de uma grave malformação no pâncreas, após tocar espontaneamente uma relíquia do beato. O caso foi reconhecido pelo Vaticano em 2020 e permitiu a beatificação de Carlo. Além do milagre registrado no Brasil, outro caso atribuído a Carlo foi a cura de uma mulher na Costa Rica, que estava em coma após um grave acidente de bicicleta.

Agora, a expectativa gira em torno da eleição do novo Papa e da confirmação de uma nova data para que Campo Grande possa, enfim, celebrar o seu milagre e a santidade do jovem que ensinou ao mundo que "a Eucaristia é a autoestrada para o céu".