Campo Grande se prepara para celebrar o primeiro milagre de Carlo Acutis

O reconhecimento do milagre no Brasil impulsiona a devoção ao "santo da internet", que será canonizado em 27 de abril durante o Jubileu dos Adolescentes. A história de Matheus Lins Vianna, protagonista da cura, é guardada com carinho e discrição pela avó Solange Maria do Prado Lins Vianna, que tem a sua guarda após o falecimento da mãe do menino: “todos os dias eu agradeço a Deus e ao Carlo Acutis pela imensa graça. É uma experiência que mostra que é possível viver a santidade nos tempos atuais"

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

No dia 27 de abril, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, viverá um dia de profunda comoção espiritual com a canonização do beato Carlo Acutis, marcada para ocorrer em Roma, durante o Jubileu dos Adolescentes. Para os fiéis sul-mato-grossenses, a cerimônia terá um significado ainda mais especial: foi na Igreja Nossa Senhora Aparecida que ocorreu o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo, em 2013.

O protagonista dessa cura milagrosa é Matheus Lins Vianna, hoje com 15 anos. Diagnosticado na infância com uma grave condição no pâncreas (pâncreas anular), Matheus não conseguia se alimentar e apresentava vômitos constantes. Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores. O milagre, aprovado pelo Vaticano em 2020, levou à beatificação de Carlo e, agora, culmina em sua canonização.

A história de Matheus é guardada com carinho e discrição por sua avó, Solange Maria do Prado Lins Vianna, que assumiu sua guarda após o falecimento da filha Luciana, mãe do menino. Solange relata que o milagre foi acolhido com fé, mas também com humildade:

“Todos os dias eu agradeço a Deus e ao Carlo Acutis pela imensa graça. Mas tive o cuidado de manter minha humildade diante do milagre. É uma experiência que mostra ao mundo que é possível viver a santidade nos tempos atuais.”

Matheus, que é autista, vive longe dos holofotes e tem seu espaço respeitado pela comunidade. Sua família, assim como toda a paróquia, se prepara para acompanhar a cerimônia de canonização diretamente da igreja onde tudo começou.

Um santo da juventude para os tempos digitais

Carlo Acutis é visto pelos jovens como um modelo contemporâneo de santidade. Com seu amor pela Eucaristia, sua alegria juvenil e sua habilidade de evangelizar por meio da internet, o jovem italiano inspira uma nova geração de católicos conectados e engajados. Para a estudante Katharina Kalache, de 19 anos, que participou de um acampamento em que o beato foi o padroeiro, “a canonização será a confirmação da fé de muitos jovens que o têm como santo de devoção. Ele mostrou que é possível ser santo usando calça jeans, moletom e vivendo como qualquer outro adolescente”. O jovem Gabriel Ortiz, coordenador da Comissão Jovem da Paróquia São Sebastião, de Campo Grande, também compartilha o impacto da canonização em sua caminhada espiritual:

“Carlo não apenas inspira os jovens pela fé, mas também mostra que é possível viver uma vida de santidade mesmo na juventude.”

Essa conexão entre fé e tecnologia se fortalece ainda mais com a figura do Pe. Marcelo Tenório, sacerdote brasileiro que teve papel fundamental na divulgação da vida de Carlo Acutis no país. Em 2011, após ler um artigo em italiano sobre o jovem, o sacerdote estabeleceu contato direto com a família Acutis, iniciando uma amizade que permanece até hoje. “A mãe dele gostou muito da ideia de divulgar a história do Carlo no Brasil e, desde então, criei um grande vínculo com a família. Sempre que vou a Assis, nos encontramos”, relembra o padre brasileiro. A relação próxima com a mãe de Carlo, Antonia Acutis, fortaleceu ainda mais o compromisso missionário do Pe. Marcelo, que hoje se tornou uma das maiores vozes da espiritualidade jovem no Brasil.

Mãe de Carlo Acutis, Antonia, com o Pe. Marcelo Tenório (Arquivo Pessoal)

A transmissão da canonização onde aconteceu o milagre

A canonização de Carlo Acutis será celebrada com muita fé em todo o mundo, mas em Campo Grande — onde o milagre se manifestou de forma concreta — o evento promete mobilizar centenas de fiéis, especialmente os jovens. A Paróquia São Sebastião prepara uma programação especial para o dia 27 de abril, com missas, momentos de adoração e transmissão ao vivo da cerimônia diretamente do Vaticano. A capela onde aconteceu o milagre, hoje chamada de Capela do Milagre, será novamente um centro de oração e gratidão.

Carlo Acutis, que morreu em 2006, aos 15 anos, será canonizado como o primeiro santo da era digital, inspirando milhões com sua vida curta, mas profundamente conectada com a Eucaristia, os sacramentos e a missão de evangelizar por meio da internet.

Programação em Campo Grande

21/04 – Abertura

19h – Chegada da relíquia (camisa de Carlo) e Missa de Abertura

Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião

22/04

18h30 – Hora da Graça e Distribuição das Pétalas

19h – Santa Missa

Capela do Milagre

23/04

18h30 – Hora da Graça e Distribuição das Pétalas

19h – Santa Missa

20h – Mesa Redonda sobre Carlo Acutis

Capela do Milagre

24/04

18h30 – Hora da Graça e Distribuição das Pétalas

19h – Santa Missa

20h – Vigília com Adoração ao Santíssimo

Capela do Milagre

25/04

18h30 – Hora da Graça e Distribuição das Pétalas

19h – Santa Missa

20h – Noite da Juventude

Capela do Milagre

26/04

18h30 – Hora da Graça e Distribuição das Pétalas

19h – Santa Missa

20h – Noite Mariana

Capela do Milagre

27/04 – Dia da Canonização

5h – Café da manhã no salão da Divina Providência

5h30 – Transmissão ao vivo da cerimônia de canonização, direto do Vaticano

8h30 – Procissão da Capela Nossa Senhora Aparecida ("Capela do Milagre") até a Igreja Matriz

9h – Veneração da relíquia de Carlo Acutis na Igreja Matriz

10h – Missa de Ação de Graças pela canonização de São Carlo Acutis

11h30 – Almoço de encerramento das celebrações