Brasília: Rádio Nova Aliança celebra 34 anos

Missa em Ação de Graças: Catedral Metropolitana recebeu fiéis e ouvintes da rádio da Arquidiocese de Brasília.

Izabel Fidelis - Brasília

Na última terça-feira (25/03), a arquidiocese de Brasília comemorou os 34 anos da Rádio Nova Aliança, emissora oficial da igreja de Brasília e a primeira rádio católica a ser fundada no Distrito Federal.

Para comemorar a data, uma missa em Ação de Graças foi presidida no domingo (31/03) pelo bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília, dom Antônio Aparecido de Marcos, na Catedral Metropolitana.

Também esteve presente o diretor geral da rádio, padre André Lima, e o coordenador geral, diácono Nélio do Amparo, além de outros membros do clero.

Em sua homilia, dom Antônio parabenizou a rádio e relembrou o seu compromisso com a evangelização.

"Nos alegramos pelos 34 anos de existência da Rádio Nova Aliança. Queremos olhar para o passado com o coração cheio de gratidão pelas várias pessoas que por lá passaram e contribuíram para que o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo fosse anunciado. Queremos olhar pelos ouvintes que mantiveram a existência desse instrumento fundamental. E olhar para o presente assumindo o compromisso de nos manter fiéis e acesa a fé", afirmou Dom Antônio.

Antes do encerramento, o padre André Lima também agradeceu ao arcebispo de Brasília, cardeal dom Paulo César:

"Quero agradecer ao nosso cardeal dom Paulo pelo seu empenho e compreensão no investimento que ele tem feito na área comunicação da Arquidiocese de Brasília. Também agradeço ao empenho dos funcionários, às jornalistas, técnicos e a cada um que aqui está".

A solenidade reuniu fiéis, funcionários e colaboradores que passaram por essas mais de três décadas de evangelização pelas ondas do rádio.

A Rádio Nova Aliança foi fundada no dia 25 de março de 1989, dia da Anunciação do Senhor, e desde então, se consolidou como um grande meio de evangelização e cultura na capital do Brasil.

Na ocasião, dom Antônio falou com exclusividade à Rádio Nova Aliança:

