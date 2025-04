Brasil participa de formação internacional de líderes da Rede Talitha Kum no Peru

O Curso Internacional de Formação para Líderes de Talitha Kum foi realizado em Lima, no Peru, e contou com a participação de 28 representantes de 19 países, todos atuantes na missão de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Vatican News

Vivendo um tempo de profunda sinodalidade na Igreja, a Rede Talitha Kum — rede mundial da Vida Consagrada contra o tráfico de pessoas — reuniu lideranças de diversos continentes para o 5º Curso Internacional de Formação para Líderes de Talitha Kum. O encontro foi realizado no final de março, em Lima, no Peru, e contou com a participação de 28 representantes de 19 países, todos atuantes na missão de enfrentamento ao tráfico de pessoas, para reconhecer o papel estratégico que exercem na articulação de ações, no fortalecimento das bases e na mobilização de esforços diante dessa grave violação de direitos humanos.

Irmã Abby Avelino, coordenadora internacional de Talitha Kum, esteve presente no evento, acompanhando de perto as atividades e reafirmando o compromisso global da rede com a dignidade humana e a erradicação do tráfico de pessoas. “O que compartilhamos aqui, neste espaço e tempo, é algo especial. A sabedoria, as experiências e os insights trocados durante a conferência serão moldados por nossas perspectivas individuais e coletivas e, uma vez que este momento passe, ele nunca mais voltará da mesma forma”, disse a Irmã Avelino.

O grupo que participou da formação

Participação brasileira no curso internacional

O Brasil esteve representado com a presença de Irmã Isabel do Rocio Kuss, coordenadora nacional da Rede Um Grito Pela Vida, e Irmã Rosa Elena Cipres Diaz, do Setor Missões da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional). A participação brasileira reforçou o protagonismo do país no enfrentamento ao tráfico humano na América Latina.

A programação foi intensa e exigente, permeada por momentos celebrativos e por estudos aprofundados sobre temas como: Talitha Kum como inspiração profética, liderança como forma de pensar, comunicação eficaz e pensamento integral para a ação. Ao final do curso, cada participante apresentou um trabalho, expressando as aprendizagens adquiridas e como pretendem aplicá-las em suas realidades locais.

O grupo também visitou o abrigo Sor Rosalía Rendú, operado pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, no coração de Lima. As Irmãs detalharam os serviços que oferecem às vítimas do tráfico humano.

Para a Irmã Isabel do Rocio, a experiência vivida foi um marco pessoal e missionário. Ela destacou que a semana foi desafiadora, porém transformadora, especialmente por tratar com profundidade a realidade do tráfico de pessoas. “Essa vivência ajuda a fortalecer meu serviço de liderar de diversas formas, principalmente compreender o impacto profundo do tráfico de pessoas e como esse crime afeta milhões de pessoas. As ferramentas e estratégias compartilhadas durante o curso me capacitaram para agir de maneira mais eficaz, seja mobilizando equipes ou criando redes de apoio”, disse ela, ao concluir: “estar rodeada de líderes comprometidos, reacendeu em mim a paixão por continuar lutando contra essa chaga social que é o tráfico de pessoas. Gratidão à rede Talita Kum, por proporcionar esse espaço de formação e intercâmbios de experiência para fortalecer nossa rede mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas”.

O curso foi realizado no fim de março no Peru

Celebração de 18 anos da Rede Um Grito Pela Vida

Um dos momentos mais significativos para a representação brasileira foi o momento de comunhão com a nossa Rede. Na Missa do dia 29 de abril, uma ação especial celebrou a ação de graças pelos 18 anos da Rede Um Grito Pela Vida.

O curso internacional encerrou-se com a certeza de que os frutos dessa formação serão multiplicados em muitos territórios. No Brasil, os conteúdos e estratégias aprendidos já estão sendo integrados à missão da Rede Um Grito Pela Vida, potencializando ações, fortalecendo lideranças e ampliando a capacidade de mobilização em defesa da vida e da dignidade humana.

A participação brasileira no Curso Internacional de Formação para Líderes de Talitha Kum