Dom Vladimir Fekete: católicos no Azerbaijão são orgulhosos de ser Igreja

O prefeito apostólico no Azerbaijão, dom Vladimir Fekete, que esteve em Roma para um congresso, fala sobre o progresso da pequena comunidade católica daquele país e a satisfação de uma página no próprio idioma no site do Vatican News: “a Igreja no Azerbaijão deu importantes passos adiante, sobre o qual está muito orgulhosa”.

Francesca Sabatinelli – Cidade do Vaticano

A primeira grande conquista para os católicos do Azerbaijão: em 2011, a publicação do primeiro volume da Bíblia, em língua azeri, graças à colaboração com a Bible Society. A seguir, a tradução, “ad experimentum”, do Missal Romano para a celebração da Missa, em língua azeri, após a visita do Papa Francisco, em 2016, o segundo pontífice a visitar o país, depois de João Paulo II, em 2002.

O Prefeito Apostólico no Azerbaijão, Dom Vladimir Fekete, bispo eslovaco dos Salesianos de Dom Bosco, que se encontra em Roma para o XII Congresso “Cristianismo no Azerbaijão: história e modernidade”, percorre os passos da pequena comunidade católica no país do Cáucaso Meridional. O evento, promovido pela Embaixada da República do Azerbaijão, junto à Santa Sé, realizou-se na Pontifícia Universidade Gregoriana. A saudação inicial foi feita pelo Cardeal Claudio Gugerotti, Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, e pelo Cardeal George Jacob Koovakad, Prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.

A língua azeri no Vaticano News

Convidado pela imprensa vaticana, Dom Vladimír Fekete deu um excelente testemunho sobre o importante caminho trilhado, nos últimos anos, pela comunidade católica azerbaijana: “Hoje, a comunidade começa a ser uma Igreja local, onde os fiéis podem se expressar e cantar em sua própria língua. Esta mesma Igreja, hoje, também tem uma própria página, em língua azeri, no site do Vaticano News, que se torna ponte e poderá ajudar a nossa Igreja a ser, não uma Igreja estrangeira, mas dos azeris". E o Bispo acrescenta: “Os católicos azerbaijanos são pessoas simples, que, na comunidade católica, encontram uma segunda família e um válido apoio”. Em sua entrevista, o Bispo recorda que, em 2017, o Papa ordenou Behbud Mustafayev, primeiro sacerdote de origem azeri: “Foi uma ocasião propícia para os católicos do país de ir a Roma e entrar na Basílica de São Pedro, onde ficaram maravilhados e encantados pela sua grandiosidade e tanta beleza. Durante toda a vida, nunca haviam deixado o Azerbaijão. Para eles, o mundo católico consistia em uma pequena igreja, uma pequena capela. Claro, agora temos a Igreja da Imaculada. Mas, na época, não sabiam como era a vida nos países cristãos”.

Fome e sede de espiritualidade

Outra coisa importante, afirma ainda o Bispo, é que também o Vaticano foi ao encontro da comunidade azeri: “João Paulo II e o Papa Francisco já estiveram entre nós. O Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, visitou-nos duas vezes e outros Cardeais e Bispos sempre nos visitam. Tudo isso os faz sentir parte de uma grande família, com seus líderes em Roma. Os fiéis azeris estão orgulhosos de receber tais visitas. E, agora, se orgulham por terem também uma página, em língua azeri, no site do Vatican News”.

Dom Vladimír Fekete conclui, dizendo: “Quando iniciei a minha missão no país, nem tínhamos a Bíblia em azeri; o último sacerdote da comunidade tinha morrido em 1930 e o Vaticano nunca tinha ido à nossa terra. Hoje, os católicos sabem que a Igreja no Azerbaijão deu passos importantes e se orgulham por isso. Os católicos, com suas histórias e proezas, são mais importantes que os números e dados. As suas histórias nos fazem entender que podemos viver nossa fé, como também dar e receber respostas para a nossa fome e sede de espiritualidade".