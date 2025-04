Bartolomeu I: estabelecer um modo permanente de celebrar a Páscoa juntos

O Patriarca Ecumênico de Constantinopla e Primaz da Igreja Ortodoxa participa de um programa da RAI3 “A Aventura de Niceia”, uma investigação histórica que será transmitido no Domingo de Páscoa. O Patriarca fala sobre o 1700º aniversário do Concílio de Niceia, esperando também que o Papa Francisco possa participar das celebrações programadas para o final de maio de 2025

Vatican News

A possibilidade de uma única data para a celebração da Páscoa católica e ortodoxa, e a esperança de que o Papa Francisco possa participar das celebrações programadas na Turquia no final de maio de 2025, por ocasião do 1700º aniversário do Concílio de Niceia, onde nasceu a oração do Credo: esses são os aspectos sobre os quais Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla e Primaz da Igreja Ortodoxa, se detém no programa da RAI3 “A aventura de Niceia”, uma investigação histórica. O programa vai ao ar no domingo de Páscoa.

Sinal do alto

Com relação à coincidência da celebração da Páscoa na mesma data tanto no Oriente quanto no Ocidente, Bartolomeu I explicou: “Este ano celebramos a Páscoa juntos no mesmo domingo. Acho que não é apenas uma coincidência, mas um sinal do alto, mostrando-nos o caminho, a necessidade de estabelecer uma maneira permanente de celebrar a Páscoa juntos todos os anos”.

O programa “A Aventura de Niceia” é uma investigação histórica sobre o Concílio de Niceia, o significado e a relevância das decisões tomadas por essa assembleia de bispos, que constituiu o primeiro Concílio Ecumênico da história. Além do Patriarca Bartolomeu I, participam Dom Martin Kmetec, arcebispo de Izmir -Smirne e presidente da Conferência Episcopal Turca, Dom Massimiliano Palinuro, Vigário Apostólico de Istambul, Madre Rebecca Nazzaro, diretora da Pastoral das Peregrinações - Opera Romana Pellegrinaggi