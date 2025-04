Itália. Assembleia sinodal: uma forte experiência de Igreja e da ação do Espírito Santo

“Foi uma forte experiência de Igreja, em todas as suas articulações e expressões, mas também uma experiência da ação do Espírito Santo que nos faz tomar caminhos que nem sempre podem ser planejados com antecedência e abre perspectivas até mesmo inesperadas. Vivenciamos dias intensos junto a uma assembleia sinodal muito animada, motivada, crítica e proativa. O trabalho foi muito proveitoso e também foi muito bom para nós, bispos", diz o bispo de Albano, na região do Lácio, dom Vincenzo Viva

Os trabalhos da segunda Assembleia sinodal das Igrejas na Itália foram realizados de 31 de março a 3 de abril na Sala Paulo VI, no Vaticano. Entre os 1.008 participantes, encontrava-se também a delegação da Diocese de Albano, na região italiana do Lácio, composta pelo bispo Vincenzo Viva e outros quatro delegados: padre Alessandro Saputo, referente diocesano do Caminho sinodal, padre Valerio Messina, Simona Panecaldo e Marco Monaco.

Assembleia sinodal animada, motivada, crítica e proativa

“Foi - comentou dom Viva - uma forte experiência de Igreja, em todas as suas articulações e expressões, mas também uma experiência da ação do Espírito Santo que nos faz tomar caminhos que nem sempre podem ser planejados com antecedência e abre perspectivas até mesmo inesperadas. Vivenciamos dias intensos junto a uma assembleia sinodal muito animada, motivada, crítica e proativa. O trabalho foi muito proveitoso e também foi muito bom para nós, bispos, que estivemos presentes e totalmente envolvidos no discernimento e nas discussões dos grupos de estudo. As prioridades identificadas pela assembleia sinodal nacional são exatamente aquelas que também estamos enfrentando em nossa Igreja em Albano: o enorme desafio da transmissão da fé, a iniciação cristã, o papel da família, a centralidade da formação, a renovação em um sentido missionário dos escritórios da Cúria e dos órgãos de participação, o acompanhamento e o protagonismo dos jovens, a abertura ao território e o diálogo com a cultura e a sociedade civil”.

Caminhar juntos

“Embora ainda não tenhamos chegado a um documento propositivo”, acrescentou o bispo de Albano, ”já existem muitas perspectivas e estímulos para o caminho pastoral da nossa Igreja em Albano. Agora é importante continuar a nos confrontar com liberdade e confiança no diálogo, para caminhar juntos e, ao mesmo tempo, tornar mais concretas e incisivas as perspectivas e orientações que já estão surgindo com bastante clareza”.

“Esta segunda Assembleia sinodal - disse o padre Alessandro Saputo - evidenciou o rosto de uma Igreja, a Igreja italiana, viva e entusiasmada, desejosa de dar testemunho da alegria nascida do Evangelho. Foi também uma experiência de parresia, que evidenciou as fragilidades e as criticidades que somos chamados a superar”.

Para Simona Panecaldo, da delegação diocesana, “a Assembleia sinodal que vivenciamos mostra o rosto de uma Igreja em movimento que deseja fazer escolhas corajosas de renovação para permanecer fiel à sua missão evangelizadora e responder aos desafios do mundo moderno”.

Peregrinos de esperança

“Comunhão de diferenças e participação concreta”, disse Marco Monaco, outro delegado, ”é a experiência que vivemos na Assembleia. Nada é mais correto do que chamar essa fase do caminho de 'profética'”.

Por fim, para o padre Valerio Messina, “a passagem pela Porta Santa foi emocionante”. Ademais, a Missa “representou um momento intenso de oração, silêncio e acompanhamento, vivenciado como verdadeiros peregrinos de esperança”.

