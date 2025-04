A hora da vida!

Pe. Maicon André Malacarne* O poeta inglês Willian Blake escreveu: "a graça tem coração humano. Rosto humano, misericórdia; humana forma divina, o amor; e veste humana, paz". Essas palavras se tornam um mapa por onde caminhou o Papa Francisco: uma vida de misericórdia por cada milímetro de existência, um estilo de vida firmado no amor e na paz. Seu legado é gigantesco, de quem soube acolher e partilhar a graça em forma humana! Francisco ensinou a conjugar "outros" verbos, trouxe para o coração da Igreja uma gramática até aqui desconhecida: "bom dia, bom almoço, rezem por mim". As palavras simples são, na verdade, uma raridade! A simplicidade é coisa de luxo! "O que Francisco dizia era muito mais largo, profundo, estarrecedor e bonito do que parece, ele resgatou uma beleza que nosso tempo perdeu, a verdade da poesia, a necessária cordialidade, a atenção do olhar, e uma eternidade que escapa as mãos." Francisco foi capaz de viver, humanamente, aquela capacidade que Blake também escreveu: "ver o mundo num grão de areia, o céu num campo florido, o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora de vida". Fugidia, a hora da vida chegou para Francisco. Hoje ninguém esperava. Morreu de tanto viver. Não há motivo de tristeza, mas as lágrimas são insistentes, já são de saudade! Obrigado, amado Pai! * professor de Teologia Moral e pároco da Paróquia São Cristóvão - diocese de Erexim/RS

