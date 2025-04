Arquidiocese de Niterói e Prefeitura, parceria para esplanada da Nova Catedral

Iniciativas fortalecem o Caminho Niemeyer e impulsionam a revitalização do Centro de Niterói com foco na arte, cultura e turismo.

João Dias – Arquidiocese de Niterói

Em um gesto simbólico de fé, cultura e cooperação institucional, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, na manhã desta quinta-feira, 10 de abril, uma importante parceria com a Arquidiocese de Niterói para dar início às obras da esplanada do entorno da Nova Catedral São João Batista. A construção, projetada por Oscar Niemeyer, integra o conjunto arquitetônico do Caminho Niemeyer, um dos principais atrativos turísticos e culturais da cidade.

O anúncio foi feito após a Santa Missa na Capela São João Paulo II, localizada no terreno onde a Nova Catedral está sendo erguida. A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, e concelebrada pelo Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Geraldo de Paula, pelo Arcebispo Emérito, Dom Frei Alano, pelo Vigário Geral, Padre Carmine Pascale, pelo Ecônomo da Arquidiocese, Padre Alex Abreu, e pelos sacerdotes do Município de Niterói.

Participantes do encontro

Na homilia, Dom José Francisco reforçou a importância da construção da Catedral Metropolitana e destacou a relevância da obra de fé não apenas para a Arquidiocese de Niterói. Na celebração, estavam presentes os sacerdotes e representantes das 21 paróquias da cidade, além da vice-prefeita, secretários municipais e vereadores.

Após a celebração da Santa Missa com autoridades religiosas e civis, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves destacou a importância da união entre poder público e Igreja para o desenvolvimento da cidade. Segundo ele, “iniciaremos as obras da esplanada do entorno da Nova Catedral São João Batista, que integra o Caminho Niemeyer, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer que está sendo erguido em Niterói. Essa é uma obra de fé, mas também uma intervenção urbanística que valoriza nosso patrimônio cultural. Além disso, estamos firmando o compromisso de retomar o Teatro Leopoldo Fróes, um prédio histórico no Centro da cidade, que pertence à Igreja Católica. Essas iniciativas vão contribuir para a revitalização do Centro, para que o bairro se torne um vetor do desenvolvimento da arte, cultura e turismo da cidade.”

Celebração

A parceria entre a Prefeitura e a Arquidiocese também prevê ações conjuntas para garantir que os novos espaços estejam plenamente integrados ao cotidiano da cidade, com foco no acolhimento à população e na promoção de atividades culturais.

Dom José Francisco destacou o caráter simbólico do momento: “Hoje é um momento de alegria, porque não só nos reunimos para celebrar a Eucaristia com a presença de nossos Bispos, sacerdotes e autoridades, como também testemunhamos o fortalecimento de um projeto que vai muito além da fé. Esta Catedral será um marco religioso, cultural e turístico para toda a cidade de Niterói. Agradecemos ao prefeito Rodrigo Neves, que desde o início tem apoiado essa obra, inclusive no processo de legalização do terreno.”

A Nova Catedral está sendo construída com o apoio dos fiéis, empresários e amigos. No dia anterior, 9 de abril, foi realizada a segunda concretagem da estrutura, com o lançamento de 40 metros cúbicos de concreto, um passo importante na construção do templo.

Futura Catedral

O engenheiro responsável pela obra, Aloisio Lannes, emocionou-se ao comentar a evolução do projeto. “É uma satisfação imensa, aos 40 anos de carreira na Engenharia Civil, ver essa obra tomando a forma idealizada pelo ilustre arquiteto Oscar Niemeyer. Cada etapa concluída carrega não só concreto e aço, mas a fé, a esperança e os sonhos de todos os envolvidos. Será um verdadeiro símbolo religioso para Niterói e para o Brasil.”

A Nova Catedral São João Batista, uma vez concluída, promete se tornar um dos principais pontos de encontro da fé e da cultura na cidade, fortalecendo a identidade de Niterói como espaço de espiritualidade, arte e convivência.

A Arquidiocese de Niterói segue comprometida com essa grande obra, que será um espaço de acolhimento e evangelização para toda a comunidade. Para contribuir com a construção da Nova Catedral, os fiéis podem acessar o site oficial ou entrar em contato pelo telefone/WhatsApp: (21) 98485-2521.