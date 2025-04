Domingo de Ramos

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu vim para que todos tenham vida"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Bendito o Rei que vem em nome do Senhor”…

Vatican News Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém responde ao apelo de uma humanidade ferida, machucada que precisava de um rei, não como aqueles que estavam acostumados, humilde, manso. Para entrar naquela cidade Jesus precisava de um pequeno jumento. E aí pediu que o trouxessem, o tal jumento. Quando desamarravam o jumentinho, os donos do jumentinho perguntaram: ‘por que estais desamarrando o jumentinho?’. Eles responderam: ‘o Senhor precisa dele’. E assim levaram o jumentinho para Jesus. Puseram seus mantos sobre o animal. Ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava o povo estendia as suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão aos gritos, cheia de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto em Jesus. “Bendito o Rei que vem em nome do Senhor”… A CANÇÃO "EVIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA", Autore: Padre Weber Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui