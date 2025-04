Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Misericórdia"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “‘a paz esteja convosco”…

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando com as portas fechadas com o medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou em pondo-se no meio deles disse: ‘a paz esteja convosco’. Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente o Senhor disse: ‘a paz esteja convosco, e como o pai me enviou, também eu vos envio’. E depois de ter dito isso soprou sobre eles e disse: ‘recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados eles serão perdoados. A quem não perdoardes eles serão retidos’…

A CANÇÃO "MISERICÓRDIA", Autor: Dalvimar Gallo

