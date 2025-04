Cruz vazia

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Creio em Ti"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Como não crer nessas mulheres”…

Vatican News Como não crer nessas mulheres, que estavam diante de Ti Jesus. Depois de uma longa jornada vendo os teus milagres, o teu poder, a tua glória. Estando perto em tuas orações. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Imediatamente ela foi correndo encontrar Simão Pedro e a outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Ela disse: 'tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram'. Saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo… A CANÇÃO "CREIO EM TI", Autores: Al Stillmann / Erwinm Drake / Irvin Graham / Jimmy Shirl / Oslvaldo Santiago Ouça e compartilhe