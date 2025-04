Coração e luz

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Converte o meu coração"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “são postos à prova todos aqueles que olham com misericórdia…”

Vatican News Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Na verdade, eles disseram isso para experimentar Jesus, até porque eles tinham já visto com seus próprios olhos, a misericórdia nos atos e atitudes de Jesus. E assim são postos à prova todos aqueles que olham com misericórdia aqueles que caem. Todos aqueles que olham com misericórdia aqueles que deixam escorregar por entre as mãos a salvação… A CANÇÃO "CONVERTE MEU CORAÇÃO", Autor: Padre Zezinho, SCJ, Editora Paulinas/COMEP.