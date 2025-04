Ano Jubilar da Arquidiocese de Porto Velho: Diocese de Humaitá participa de Peregrinação

A peregrinação foi conduzida pelo bispo diocesano, Dom Antônio Fontinele de Melo, e contou com a participação de uma caravana formada por 232 fiéis. Na década de 1950, a Diocese de Humaitá fazia parte da Missão da Arquidiocese de Porto Velho, que até hoje continua a acolher e cuidar da formação dos seminaristas e da formação contínua dos leigos, assessorando encontros e retiros.

Vatican News

No dia 06 de abril de 2025, a Diocese de Humaitá, do Amazonas, participou de um significativo evento de fé e comunhão na Arquidiocese de Porto Velho, comemorando 100 anos de vida e missão no Altar Amazônico. Este momento especial, marcado pelo Rito de Passagem a Porta Santa Jubilar, foi um testemunho da Igreja Missionária e Sinodal que a Diocese representa, fortalecendo ainda mais os laços de unidade entre as comunidades da região.

Diante da Porta Santa

A peregrinação foi conduzida pelo bispo diocesano, Dom Antônio Fontinele de Melo, e contou com a participação de uma caravana formada por 232 fiéis. Na década de 1950, a Diocese de Humaitá fazia parte da Missão da Arquidiocese de Porto Velho, que até hoje continua a acolher e cuidar da formação dos seminaristas e da formação contínua dos leigos, assessorando encontros e retiros.

Após o acolhida, os presbíteros diocesanos, missionários dos Verbo Divino, Franciscanos Capuchinhos e demais religiosos, juntamente com Dom Fontinele, celebraram o momento de confissões no Auditório Dom João Costa. Às 10h45, deu-se início ao Rito de Passagem a Porta Santa, com a presença de bispos, padres, seminaristas e religiosas. O Rito foi conduzido com grande devoção, refletindo sobre as palavras de Jesus: “Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo” (João 10,9). Neste período quaresmal, o clamor era claro: “Senhor Jesus, abra-nos a Porta! Precisamos entrar por Ele para chegar ao Pai.”

Peregrinos

Logo após o Rito, a celebração Eucarística tomou lugar em uma igreja lotada, fervorosa, com a presença também de diocesanos que atualmente residem em Porto Velho. O clima de comunhão foi palpável, com a participação de todos na mesa do Senhor. Em seguida, no refeitório da Catedral, foi servido um almoço, um sinal de partilha e acolhimento fraterno da Igreja Irmã de Porto Velho, com a colaboração de uma equipe organizadora composta por pessoas de todas as idades.

Peregrinos

Durante a celebração Eucarística, Dom Fontinele proferiu uma homilia inspiradora, que ecoou no coração de todos os presentes. Ele refletiu sobre o significado da Porta Santa como um símbolo da salvação oferecida por Cristo, destacando a importância da fé e da missão na vida da Igreja.

Dom Fontinele afirmou:

Ouça e compartilhe

“Jesus é a porta, e somente por meio dele podemos alcançar a salvação. Neste Ano Jubilar, somos chamados a atravessar essa porta com coragem, fé e esperança, renovando o nosso compromisso de viver a missão que ele nos confiou”.

Ele também ressaltou a importância do diálogo entre as dioceses e a união dos fiéis, dizendo:

“A comunhão entre as dioceses da nossa região fortalece a nossa missão. Hoje, a Diocese de Humaitá e a Arquidiocese de Porto Velho, unidas pelo Pão Eucarístico, renovam o Sim missionário, alimentados pela esperança que só Cristo pode nos oferecer.”

A homilia de Dom Fontinele também enfatizou a necessidade de se abrir ao próximo, de ser uma Igreja acolhedora e sinodal.

“Assim como Jesus acolhe a todos, somos chamados a acolher uns aos outros em nossas diferenças, construindo uma Igreja cada vez mais missionária e voltada para as necessidades do povo de Deus”, concluiu o Arcebispo, com palavras de encorajamento para que todos continuassem sua jornada como Peregrinos da Esperança.

Momento da celebração Eucarística

Fonte: Arquidiocese de Porto Velho