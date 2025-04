Carlo Acutis abriu aos outros autoestradas para o Céu, diz Fr. Freidel

Corpo de Carlo Acutis exposto no Santuário do Despojamento atrai fiéis de todo o mundo

O jovem beato será canonizado no próximo dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes. O diretor do Museu do Tesouro da Basílica de São Francisco em Assis explica os pontos relevantes de sua espiritualidade: “Ele nos ensinou que nossa vida se realiza aqui e agora, e não na vida após a morte”

Stephanie Stahlhofen e Daniele Piccini – Cidade do Vaticano

O Beato Carlo Acutis compreendeu verdadeiramente o que significa ser cristão em sentido pleno. Em primeiro lugar, uma orientação espiritual para Deus, que podemos definir como tradicional, feita de oração, Eucaristia, celebração da Missa e Rosário. Em segundo lugar, o testemunho aos outros e cuidado com os pobres e necessitados".

Esta é a receita para a santidade de Carlo Acutis — o jovem beato, morto de leucemia fulminante aos quinze anos, que será canonizado no próximo dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes — resumida por Frei Thomas Freidel, OFM Conv, diretor do Museu do Tesouro da Basílica de São Francisco em Assis.

Leia também 03/04/2025 Dom Sorrentino sobre Carlo Acutis: “Um franciscano sem hábito” Será apresentado nesta quinta-feira em Roma o livro assinado pelo bispo de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno "Carlo Acutis nas pegadas de Francisco e Clara de Assis. ...

Ele indicou o caminho para Deus

O jovem beato vivia conscientemente a Eucaristia como sua “autoestrada para o Paraíso”. Quando uma pessoa morre jovem, não deixa material escrito, mas, no caso de Carlo Acutis, estas são palavras que tocam. Ele queria dizer que a Eucaristia, o encontro com Deus, receber Cristo, é o caminho que conduz à plenitude da vida, que leva à perfeição junto com Deus. Precisamente uma autoestrada para o Céu. Portanto, permanecer nesta estrada garante a plenitude da vida.

Uma vida plena aqui e agora

Na espiritualidade de Carlo Acutis é muito claro que a “plenitude” e a “vida ressuscitada” são experimentadas já nesta vida. “A nossa fé - explica o frei Thomas Freidel à mídia do Vaticano - não é uma consolação para tempos melhores na vida após a morte. E Carlo Acutis é um bom exemplo disso. Ele sabia que viver em relação com Deus me realiza aqui e agora, com alegria, com esperança, com confiança. Percorrer o meu caminho de fé, cujo objetivo final é o que chamamos de Céu, isto é, a perfeição com Deus. A ligação com Cristo, a celebração da Eucaristia, é um caminho seguro para lá chegar. Assim, nesta citação, também com a imagem moderna da autoestrada, é bem expressa a pessoal compreensão de Carlo Acutis sobre a fé.”

Devoção a Carlo Acutis está bastante difundida em todo o mundo

Ele converteu com sua personalidade

E ele não era um "nerd", mas uma pessoa muito normal. “É o que dizem todos que o conheceram. Que ele não era um outsider (pessoa estranha, ndr), mas era bem integrado no seu círculo de amigos. Ele jogava futebol aqui em Assis e na escola, em Milão. Era simplesmente uma pessoa bem quista. Também era querido pelos colegas de escola ou amigos que não eram religiosos. Isso – conclui frei Freidel – é o que todos testemunham sobre ele, ou seja, que ele conquistou muito, simplesmente por meio de sua pessoa, por meio de seu caráter: foi assim que ele tocou o coração de muitas pessoas.”