Walmir Alencar visita a Rádio Vaticano

Nos dias passados recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News Walmir Alencar e os integrantes do Ministério Adoração e Vida.

Numa entrevista com o jornalista Silvonei José Walmir falou sobre a atuação do grupo e sobre a sua experiência de vida, uma conversa de coração aberto.

Sobre a missão do grupo

Transformar o palco em altar, onde o amor de Deus seja experimentado por todo e qualquer ser humano que deseja ter um encontro pessoal com o Senhor que é o centro e a razão deste Ministério existir. Desafiando promover essa experiência na Igreja Católica Apostólica Romana que é nossa casa e lugar de missão ao qual o Senhor primeiro nos chamou, e também além dos nossos muros. “Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar” (At 2,39).

Os integrantes do Ministério Adoração e Vida.

Fundação

Adoração e Vida é um ministério musical, fundado em 2005, em São José dos Campos-SP, pelo músico Walmir Alencar, nascido em RegistroSP, que passou a infância com sua família que era espírita e iniciou em 1983 sua caminhada como católico em São José dos Campos-SP. Depois de muitos anos na evangelização, em agosto de 2005 o Senhor os chamou de Adoração e Vida. Com o nome, Ele também lhes deu a força de uma vida nova.

Conteúdo

A base do trabalho de evangelização é o Amor de Deus, Sua Misericórdia, ministrados em música e oração. Ainda que o conteúdo seja bem alicerçado teologicamente e os assuntos girem em torno de música e espiritualidade, nosso chamado não objetiva doutrinar pessoas. Por isso nos shows abertos ao público em geral se observa sempre esse caráter. Nosso trabalho, apesar de ser comum de todos no meio cristão, inicialmente não nasceu de um projeto ecumênico. Simplesmente partimos de um sincero desejo de que todos fossem alcançados por Deus, através de uma acolhida fraterna e pela música que alegra, aproxima e gera esperança.

Visão

O poder de Deus é incontestável e cremos que Ele tudo pode. Mas não esperamos mudanças extraordinárias na cultura humana e seus sincretismos. Atemo-nos aos pequenos grandes milagres que acontecem todos os dias no coração do homem. Sabemos que muitos não lêem a Palavra de Deus e vivem na infelicidade do desamor, dos vícios, da depressão. Nós porém, cremos que o Evangelho pode ser lido por eles através do testemunho de vida daqueles que crêem. (leia 2Cor 3,2)

