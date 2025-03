UNIÍTALO: centro de peregrinação durante mês de canonização de Carlo Acutis

Evento contará com vigília, exposição dos Milagres Eucarísticos e transmissão ao vivo da cerimônia no Vaticano.

O Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro (UNIÍTALO) se prepara para um momento histórico da Igreja: a canonização do Beato Carlo Acutis. Durante o mês da canonização, a instituição promoverá uma programação especial e se consolidará como um Centro de Peregrinação, acolhendo fiéis que desejam vivenciar essa celebração de forma profunda e significativa.

A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, localizada no campus da UNIÍTALO e reconhecida como a primeira paróquia universitária do mundo dedicada ao beato, será o centro das celebrações. O espaço abriga uma relíquia de primeiro grau de Carlo Acutis, doada por sua mãe, Antonia Salzano, e se tornará um local de peregrinação, oração e veneração ao longo de toda a programação.

Destaques da Programação:

✔ Centro de Peregrinação – Durante todo o mês da canonização, a UNIÍTALO abrirá suas portas para acolher peregrinos que desejam conhecer mais sobre a vida e o legado de Carlo Acutis.

✔ Exposição dos Milagres Eucarísticos – Uma das atrações mais aguardadas é a exposição oficial criada pelo próprio Carlo Acutis sobre os Milagres Eucarísticos, que apresenta registros de mais de 160 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja em todo o mundo. Essa exposição já percorreu mais de 100 países e será uma oportunidade única para os fiéis conhecerem o projeto que tornou Carlo uma referência na evangelização digital.

✔ Vigília de Oração – Na noite que antecede a canonização, acontecerá uma noite de oração e reflexão, com a temática da espiritualidade de Carlo Acutis e seu amor pela Eucaristia.

✔ Transmissão ao Vivo da Missa de Canonização – A cerimônia será exibida diretamente do Vaticano, permitindo que a comunidade acompanhe, em tempo real, esse marco da Igreja.

Além das celebrações no Brasil, fiéis e membros da UNIÍTALO viajarão até Roma para acompanhar presencialmente a cerimônia no Vaticano, levando consigo as intenções e orações da comunidade.

A UNIÍTALO e a Missão de Carlo Acutis

Carlo Acutis será o primeiro santo da geração millennial, um jovem que utilizou a tecnologia para evangelizar e demonstrou uma profunda devoção à Eucaristia. Seu testemunho continua a inspirar milhares de jovens em todo o mundo, e sua canonização será um marco não apenas para a Igreja, mas também para a UNIÍTALO, que carrega seu nome em sua paróquia universitária e tem a missão de formar jovens comprometidos com a fé e com a transformação da sociedade.

“A Paróquia Carlo Acutis, a primeira do mundo dedicada ao futuro santo, nasceu dentro do campus do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro como um sinal de inspiração para a juventude. Nosso bispo diocesano viu em Carlo, um jovem que se vestia e vivia como tantos outros de sua geração, um modelo concreto de santidade acessível. Sua canonização reforça essa missão: mostrar que a santidade é possível para todos, especialmente para os jovens de hoje.” enfatiza Prof. Marcos Vinícius Busoli Cascino, Chanceler do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro (UNI ITALO).

Como Participar

Mais detalhes sobre a programação especial serão divulgados em breve. Para acompanhar todas as novidades e fazer parte desse momento histórico, siga as redes sociais do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro.

