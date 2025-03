Superior dos vicentinos na Ucrânia: sob drones e bombas, encontrei heróis

Entre os dias 10 e 22 de março, o Pe. Tomaž Mavrič visitou as comunidades do instituto religioso espalhadas em várias cidades do país: todos permaneceram em seus lugares e aqueles que haviam partido no início da guerra retornaram. E estão sempre prontos para ajudar, desafiando até mesmo os perigos no fronte.

Svitlana Dukhovych - Vatican News

“Mesmo depois de três anos de guerra, de dor e sofrimento insuportáveis, todos continuam a permanecer em seus lugares, em lugares onde a qualquer momento um drone ou algum outro tipo de dispositivo de guerra pode cair e atingir sua casa, seu apartamento, a igreja onde se reúnem. Mas eles continuam a se encontrar, continuam a rezar e estão prontos para ajudar qualquer pessoa”. A declaração foi feita pelo Pe. Tomaž Mavrič, superior-geral da Congregação da Missão e da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Em entrevista à mídia do Vaticano, o religioso fala sobre o trabalho do instituto na Ucrânia, depois de visitar os irmãos e outras comunidades da família vicentina no país, de 10 a 22 de março.

Proximidade sem medo

“O objetivo de minha visita”, diz ele, ”era simplesmente estar com eles. Estar lá para mostrar a proximidade da congregação, para que eles não se sintam esquecidos ou marginalizados, mas o contrário. Estamos constantemente rezando pela Ucrânia, assim como o mundo inteiro, e sempre tentamos manter contato por telefone ou e-mail. Mas senti que era melhor ir e ver, e não apenas em um ou dois lugares, mas em todos, não importa se a região pudesse ser difícil ou perigosa. Os irmãos estão lá, e eu precisava estar lá também”. O Pe. Tomaž conseguiu visitar todas as seis comunidades da Congregação da Missão localizadas em Kiev, Odesa, Kharkiv, Perechyn (região de Zakarpattia), Storozhynets (região de Chernivtsi), Sniatyn (região de Ivano-Frankivsk). Quando lhe perguntaram se estava com medo, o superior-geral respondeu:

“Não, não tinha medo. Eu estava em paz total. Mesmo ouvindo os drones aqui em Kiev, em Odessa, em Kharkiv ou as sirenes de alarme quando o perigo se aproximava, eu me sentia calmo. E isso é uma graça. Sem medo. Foi como visitar nossas missões antes da guerra.”

Uma Igreja generosa

O Pe. Tomaž especificou que foi à Ucrânia “não para fazer discursos, palestras ou dar sugestões”, mas sim “para aprender, ouvir, ver e conhecer pessoas”. O que ele observou nas muitas reuniões, não apenas com os irmãos, mas também com todas as comunidades da família vicentina - que tem dez na Ucrânia - foi, acima de tudo, um testemunho de fé. “Eu disse a eles: vocês continuem a rezar, a participar da Eucaristia e, mesmo nessas situações terríveis que viveram e estão vivendo, continuem a acreditar que Jesus terá a última palavra, que a verdade terá a última palavra. Por isso, eu lhes agradeço muito”. Outra coisa que impressionou os religiosos foi a generosidade dos muitos padres, freiras e leigos que ajudam os necessitados. Em uma situação muito crítica, eles não pensam apenas em si mesmos e em suas famílias, mas estão prontos para ajudar a todos, levando ajuda humanitária que continua a chegar a vários vilarejos, cidades e, se puderem, até mesmo aos soldados na frente de batalha.

A coragem de ficar e ajudar

“Quais são os principais desafios que os padres, as irmãs e os leigos da família vicentina estão enfrentando neste momento na Ucrânia?”, perguntamos ao Padre Mavrič. “Para eles”, responde ele, ”é muito importante sentir o apoio espiritual do resto do mundo, dos vicentinos em outros países, e receber ajuda humanitária tanto quanto possível. Eles precisam dela constantemente porque - especialmente nossos irmãos, o clero em geral, as irmãs e os leigos - estão organizados de tal forma que levam ajuda a diferentes pontos da Ucrânia à medida que recebem pedidos. E são vários: principalmente remédios, alimentos, fraldas, roupas, lençóis, cobertores quentes. Quanto ao resto, eles são heróis porque ficam lá, não vão embora. As pessoas muitas vezes lhes dizem: 'se vocês religiosos, padres, frades e freiras forem embora, nós, leigos, também iremos. Se vocês não forem embora, nós também ficaremos”. E assim é, todos eles ficam. Até mesmo alguns dos que saíram no início da guerra, quando a situação era muito incerta e difícil, agora retornaram. A maioria deles retornou a seus locais de serviço”.

Durante os 11 dias da sua visita, o superior dos vicentinos conheceu muitas pessoas, viu seus olhos e ouviu suas histórias - o que normalmente não vemos nas imagens que a mídia de fora da Ucrânia apresenta. “Nos noticiários”, ele observa, ”fala-se dos combates entre russos e ucranianos, dos números, dos diferentes encontros internacionais e europeus, vê-se edifícios destruídos... mas não há oportunidade de ouvir as pessoas contando suas histórias, o sofrimento, as perdas de muitos filhos e filhas, dos homens que estão lutando. Ou as famílias cujas casas foram atingidas por um drone ou outro tipo de arma. Ou a dor, as consequências psicológicas com as quais as pessoas têm de lidar.... Em vez disso, foi isso que ouvi deles”.

O preço da identidade

O Pe. Tomaž também entendeu o significado que os ucranianos dão à dor que sofrem. “A razão deles”, argumenta, ”é a convicção. Eles dizem: 'esta é a nossa terra e, se a perdermos, perderemos nossa identidade. Quem seremos ou nos tornaremos então?' Quando a invasão começou, a forma como foi conduzida, com milhares de mortes, os milhões de pessoas que deixaram o país, tudo isso os leva a perguntar: 'e se, depois de tantas perdas humanas, nossas famílias e as gerações futuras também perderem quem são? Então eles lutam, mesmo que não seja nada fácil aceitar ir para a linha de frente. Mas eles acreditam que Jesus tem a última palavra, que a verdade virá, que a justiça virá, é claro que com um preço alto”.

Um caminho totalmente diferente

Ao voltar da Ucrânia, o superior dos vicentinos levou três coisas em seu coração que resumem o que foi dito. A primeira é a fé inabalável “porque mesmo depois de três anos de guerra, de dor e sofrimento insuportáveis, todos continuam em seus lugares, continuam a rezar”. O segundo é abertura. “A família vicentina”, enfatiza ele, ”tornou-se muito maior do que antes. Por exemplo, veja uma paróquia em Kharkiv: você pode pensar que ela está vazia, mas eu vi que é o oposto. No início da guerra, ela estava vazia porque todo mundo tinha ido embora, mas algumas semanas depois, o pároco voltou e as pessoas começaram a voltar também. E elas não vêem apenas católicos, mas também muitos ortodoxos ou pessoas que não praticam nenhuma fé. Graças à disposição de ajudar a todos em qualquer necessidade, as pessoas continuam a vir e também a rezar. A terceira coisa que gostaria de acrescentar é o que o Papa Francisco repete com frequência: a guerra não é uma solução para nenhum problema, nunca é o caminho para a paz. Há um caminho totalmente diferente para se chegar à paz”.