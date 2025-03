TV Aparecida exibe documentário que alerta sobre alterações climáticas

Desafios da Igreja – Fraternidade e Ecologia Integral aborda tema da Campanha da Fraternidade de 2025. Vai ao ar nesta quinta-feira, dia 27, às 21h.

Vatican News

Em sintonia com a Campanha da Fraternidade de 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, a TV Aparecida exibe nesta quinta-feira, dia 27, às 21h, o documentário especial ‘’Desafios da Igreja – Fraternidade e Ecologia Integral”.

Neste primeiro episódio de 2025, a jornalista Camila Morais vai trazer os impactos ambientais em três biomas brasileiros: Mata Atlântica, Pantanal e Amazônia.

Equipe da TV Aparecida

A equipe esteve em Mariana, Minas Gerais, após os dez anos do rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues. O material, alinhado ao texto base da Campanha da Fraternidade, aponta os impactos de crimes sócios ambientais. Na Arquidiocese de Mariana, Dom Airton José dos Santos, destacou as consequências emocionais, sociais e ambientais para quem mora na região e convive com a mineração.

Já no Pantanal Sul Mato-grossense, o documentário registra as consequências dos incêndios que tem aumentado a cada ano. Em 2024, quase de 17% da área total do bioma foi afetado pelo fogo. Em Corumbá (MS), a equipe de jornalismo conversou com comunidades que, agora, lidam com a infestação de pragas nas plantações. Em um assentamento, por exemplo, as famílias perderam os enxames de abelhas que eram utilizadas para produção de mel e para ajudar na polinização de espécies.

Dom Roque

E, por último, o especial ‘Desafios da Igreja’ vai mostrar como a Igreja Católica tem se preocupado em criar iniciativas que minimizem a crise climática. Em Porto Velho, diversos projetos surgiram a partir da Encíclia Laudato Si e do Sínodo da Amazônia. Dom Roque Paloschi, Arcebispo de Porto Velho, incentivou a criação de espaços agroecológicos em áreas da arquidiocese, motivou a pastoral indigenista em ações de proteção aos povos indígenas em contexto urbano e a elaboração projetos de plantio de árvores nativas.

O especial ‘Desafios da Igreja – Fraternidade e Ecologia Integral” quer levar o tema da Campanha da Fraternidade de 2025 para a casa de cada telespectador da TV Aparecida, ajudando a conscientizar que o meio ambiente pede socorro.