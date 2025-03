No Triplo Jubileu de Tomás de Aquino, cientistas brasileiros reconstroem a fisionomia do santo

Publicado preliminarmente na revista World Neurosurgery, a pesquisa contou com técnicas de escultura física, dados estruturais fotográficos e até o crânio oficial de Santo Tomás de Aquino, atualmente sob custódia dos dominicanos de Toulouse, na França, e que recentemente foi alvo de peregrinação nos EUA.

Reportagem e entrevista: Prof. Lucas Daniel Tomáz de Aquino[1]

No início deste mês, a imprensa de todo o mundo noticiou que uma equipe brasileira havia feito a reconstrução facial de um dos maiores santos e Doutores da Igreja, Santo Tomás de Aquino.

A data, contudo, não é gratuita. Em 7 de fevereiro deste ano comemorou-se seu jubileu de nascimento, ou seja, 800 anos. Em 2024 foram celebrados os 750 anos de sua morte (1274) e, em 2023, foram festejados 700 anos de sua canonização, ocorrida em julho de 1323 pelo Papa João XXII, através da Bula Redempionem Misti.

A primeira vez de uma reconstrução facial em 3D do Doutor Comum da Igreja, além de levar a um momento único, traz passos significativos para a ciência.

Uma das etapas da reconstrução facial de São Tomás de Aquino

O estudo levou ao cruzamento e a convergência de diversas áreas científicas, em conjunto, além da utilização de técnicas antigas junto com o que há de mais moderno nas tecnologias atuais, como a inteligência artificial.

Publicado preliminarmente na revista World Neurosurgery, a pesquisa contou com técnicas de escultura física, dados estruturais fotográficos e até o crânio oficial de Santo Tomás de Aquino, atualmente sob custódia dos dominicanos de Toulouse, na França, e que recentemente foi alvo de peregrinação nos EUA.

Isso porque um segundo crânio, que descansa em Priverno, na Itália, e que poderia servir de embasamento científico não possui certificação oficial pela Igreja Católica, ao contrário do crânio que está na França: “Este tem maior aceitação por parte da Igreja, historicamente falando”, conta o cientista e professor doutor Cícero Moraes, líder da pesquisa que reconstruiu o rosto do Aquinate.

Reconstrução facial de São Tomás de Aquino

A maior dificuldade na empreitada dos cientistas brasileiros foi fazer medições baseadas em tomografias de pessoas vivas. Os pesquisadores tomaram por base também fotografias e afrescos clássicos do santo, tal como a pintura renascentista de Carlo Crivelli, datada de 1476.

A partir daí, Dr. Cícero Moraes, juntamente com o perito odontólogo, Dr. Thiago Leite Beaini e o hagiógrafo e Doutor em Direito Canônico Dr. José Luís Lira, realizaram testes e pesquisas, tanto para buscar a fisionomia de Tomás o mais próximo possível da realidade quanto investigar outros aspectos, como sua indumentária, a fim de serem fieis aos desafios técnicos e históricos da fisionomia e vida do Doutor Angélico.

Importância de Santo Tomás de Aquino na história do pensamento universal e sua autoridade doutrinal na Igreja

Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Roccasecca, na Itália. Conhecido como o mais santo dos sábios e mais sábio dos santos, ele é também Doutor da Igreja: Doutor Comum, Doutor Angélico, Doutor Universal e Doutor da Humanidade, título último concedido por São João Paulo II.

Reconstrução facial de São Tomás de Aquino

O pensamento de Santo Tomás de Aquino atravessa séculos. Insistentemente os Papas recomendam o ensino e o pensamento do Aquinate. O Papa João XXII, responsável por sua canonização disse: “[Santo Tomás] iluminou a Igreja mais que todos os outros doutores. Pelo uso de suas obras um homem pode tirar mais proveito em um ano do que se estudasse a doutrina dos outros por toda uma vida” [2].

São Pio V, que apresentou Santo Tomás como Doutor da Igreja, disse que a doutrina tomista é “a mais certa regra da doutrina cristã”[3] e que “sua doutrina teológica, aceita pela Igreja Católica, ofusca toda outra como sendo a mais segura”[4].

Poderíamos citar inúmeros outros Papas, cujo pedido para os estudos filosóficos e teológicos de acordo com o pensamento de Santo Tomás viesse à lume e fecundasse: Pio IX outorgou Santo Tomás como “Doutor Angélico”.

Reconstrução facial de São Tomás de Aquino

São Pio X, em sua carta encíclica Doctoris Angelici - Sobre o estudo da doutrina tomista, escreveu: “Por isso quisemos advertir aos que se dedicam a ensinar a filosofia e a sagrada teologia que, se se afastam do caminho de Santo Tomás, principalmente em questões de metafísica, não o fará sem graves danos”.

Pio XI disse em sua Studiorum Ducem uma frase que ecoa até hoje na academia e no ensino atual: “Ite ad Thomam” (Ide a Tomás). Esta encíclica de Pio XI recomenda, além do título Doutor Angélico, os títulos de Doutor Comum e Doutor Universal.

Bento XV, ao discursar na Academia Romana de S. Tomás disse: “Exigimos que nossos estudos filosóficos se façam em completo acordo com o método e os princípios da filosofia de S. Tomás, porque nenhuma outra serve para expor, defender vitoriosamente a verdade revelada” . Disse, ademais, via motu proprio Non multo post, de 31/12/1914, que a filosofia tomista é a “Filosofia segundo Cristo”.

Leão XIII, na Aeterni Patris, escreveu: “Não há nenhuma parte da filosofia a qual S. Tomás não tocou profundamente”.

Face de São Tomás reconstruída

São Paulo VI disse sobre o Aquinate na carta Lumen Ecclesiae, de 1974: “Ele é o guia autorizado e insubstituível do pensamento filosófico e teológico”.

São João Paulo II dedicara, em 1998, toda uma encíclica acerca da fé e razão, a Fides et ratio: “[Santo Tomás] é o mais importante filósofo e teólogo da história da humanidade”.

Papa Bento XVI[5], em 2010, após duas catequeses sobre o sacerdócio, em Audiência Geral, leu toda a biografia do Aquinate. Na audiência seguinte disse: “O motivo principal deste apreço [por Santo Tomás] reside não só no conteúdo de seu ensinamento, mas também no método por ele adotado, sobretudo a sua nova síntese e distinção entre filosofia e teologia”.

Papa Francisco, em audiência com os participantes do XI Congresso Tomista Internacional, em 2022, disse que “O Doutor Comum da Igreja é antes de tudo um santo e um discípulo fiel da Sabedoria Encarnada” e que devemos “compreender seus ensinamentos e imitar seu exemplo”[6]

Segue abaixo a entrevista na íntegra:

1. Prof. Lucas Daniel Tomáz de Aquino: Estamos vivenciando o Triplo Jubileu de Santo Tomás de Aquino: canonização (2023), morte (2024) e, neste ano de 2025, seu nascimento. Qual a motivação da equipe de reconstruir a face do Aquinate? Por quê ele? Como surgiu esta ideia?

Dr. Lira: Na realidade o propósito foi tornar conhecida a face do santo, esta foi a motivação maior. O momento pode ter sido parte do qual não se consegue planejar, mas, que vem naturalmente e se encaixa num momento tão especial para todos os que admiramos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás é um santo especial. Costumo dizer que ele vai ao maior teólogo, filósofo da Igreja ao mais simples devoto. Como se dá isso. Os intelectuais o admiram por sua cultura e os fiéis mais simples cantam os mais populares hinos eucarísticos, o “Tantum Ergo Sacramentum”, ou, “Tão sublime Sacramento”. Este hino foi escrito por Santo Tomás de Aquino, parte de um texto maior, o “Pange lingua”, por encomenda do Papa Urbano IV, em torno do ano 1264, para a celebração do “Corpus Christi” e ainda hoje é cantado em todo o mundo, em variadíssimos idiomas. Assim, todos os católicos temos razão para admirá-lo e eu me incluo entre esses católicos e me emocionei profundamente em contemplar sua face que já está impressa e exposta na minha mesa de trabalho. A ideia da reconstrução foi do Dr. Cícero Moraes, após encontrar o material que possibilitou a reconstrução.

2. Em junho de 2023, o Santo Padre escreveu a carta Epistula Data, endereçada ao Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito para o Dicastério Para a Causa dos Santos, acerca do Triplo Jubileu do Doutor Angélico, referindo-se como Santo Tomás “brilhava com intelecto reto e clareza enquanto investigava reverentemente os mistérios divinos com a razão e os contemplava com a fé”. Neste espírito de reverência em que trabalhou a equipe, qual a participação de cada um dos membros nesta árdua tarefa de reconstrução do rosto de Santo Tomás?

Cícero Moraes obteve as fotos, realizou os testes iniciais e ouviu o perito odontólogo, Dr. Thiago Leite Beaini, que deu seu parecer. A partir daí buscou o hagiólogo José Luís Lira, doutor em direito e especialista em Direito Canônico para a fundamentação teórica da vida do santo e definição de indumentária etc.

3. Só houve cientistas brasileiros na equipe ou vocês contaram com cientistas de outros países ou do Vaticano?

Dr. Lira: Temos a colaboração de cientistas e jornalistas de outros países, de modo geral, mas, o trabalho foi realizado por esses três brasileiros.

5. Qual a parte mais difícil deste imenso projeto, haja vista não só a dificuldade do trabalho em si de reconstruir um homem que viveu há 800 anos?

Cicero Moraes: Felizmente o trabalho foi tranquilo, uma vez que temos ampla experiência com as ferramentas que já foram publicadas em artigos científicos.

6. Além de recursos de inteligência artificial e técnicas específicas inerente a cada área em si, como odontologia forense, por exemplo, quais outros métodos foram utilizados neste trabalho?

Cicero Moraes: Utilizamos um misto de técnicas clássicas de aproximação facial, que remontam os tempos da escultura física, ferramentas digitais atualizadas e um pouco de inteligência artificial, inserida para aguçar os detalhes faciais, de modo controlado para não desconfigurar os traços originais.

6. A equipe optou por estudar o crânio que atualmente pertence à Província de Toulouse, sob a guarda dos Dominicanos, e que recentemente foi alvo de peregrinação nos EUA. Houve dúvidas quanto à autenticidade da relíquia? Por quê a escolha do crânio que repousa em Toulouse?

Dr. Lira: O crânio que está em Toulouse é o que possui certificação da Igreja e maior aceitação, historicamente falando. Se analisarmos todas as pesquisas sobre os dois crânios veremos que aquele que nos passa mais segurança de ter sido do santo é o de Toulouse, por isso optamos por ele, embora tendo material que possibilitaria fazer a reconstrução pelo outro também.

___________

[1] Coordenador e professor da Pós-Graduação em Filosofia Tomista da Faculdade Vicentina (PR). Vinculado ao Studia Poinsotiana do Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval (SBEFM)

[2] Acta Sanctorum, vol. I-martii, 681-682.

[3] Mirabilis Deus, 1567, in: Berthier, Doctor Communis ecclesiae. I, LVI-LVII, Roma, 1914, p. 98

[4] In Eminenti, 1570, in: Berthier, op. cit., p. 99

[5] Cf. ainda a reflexão que fez o papa Bento XVI contra a razão prática do pensamento secular pós-metafísico de Habermas, tratando o Papa da realidade do homem como criatura e filho de Deus anterior à comunidade e a pólis: um pensamento de matriz aristotélico-tomista, portanto.

Cf. Artigo de Lucas Daniel Tomáz de Aquino: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/bento-xvi-o-intelectual-escondido/

[6]https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-09/papa-francisco-xi-congresso-tomista-internacional- tomas-aquino.html. Acesso em 27/11/2022.