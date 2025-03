Há 5 anos, a Statio Orbis: "graças ao Papa, não nos sentimos sozinhos"

No aniversário de 27 de março de 2020, quando Francisco, em uma Praça de São Pedro deserta, rezou pelo mundo atingido pela pandemia, o relato de Pe. Matteo Cella sobre a resposta da comunidade italiana de Nembro, na província de Bergamo, à tempestade da Covid-19.

Alessandro Gisotti

O Papa que reza sozinho, sob a chuva, em uma Praça de São Pedro deserta. Ao lado dele, o Crucifixo de San Marcello al Corso e o ícone da Salus Populi Romani. Ao longe, o som das sirenes das ambulâncias. Cinco anos se passaram desde a Statio Orbis de 27 de março de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Cinco anos muito longos porque essa ferida - aparentemente invisível hoje - ainda é profunda e machuca a vida de tantas pessoas.

Naquele dia, o tempo parecia suspenso, o medo do amanhã quase paralisante. A humanidade precisava se apegar a alguém que pudesse lhe oferecer uma palavra de esperança. Esperança genuína, não mera retórica. Essa pessoa, essa rocha na qual se ancorar, foi o Papa Francisco que - com esse evento extraordinário - abraçou todos aqueles que não puderam estar fisicamente presentes, mas que certamente estavam espiritualmente, unidos pela oração. Na experiência cristã, a oração é o ato mais concreto e revolucionário que se pode realizar. Certamente, essa é a mensagem mais preciosa que aquela noite de cinco anos atrás ainda nos transmite hoje.

Seguindo a Statio Orbis presidida pelo Papa Francisco naquele 27 de março com particular emoção estava toda a comunidade de Nembro, a cidade italiana da região de Bergamo que, infelizmente, tornou-se conhecida em todo o mundo por ser o lugar mais afetado pela pandemia: em apenas dois meses, a pequena município de pouco mais de 10 mil habitantes viu morrer 188 pessoas do Coronavírus. Nesta entrevista ao jornal vaticano L'Osservatore Romano, Pe. Matteo Cella, hoje pároco em Bergamo e, na época, sacerdote responsável pelo Oratório de Nembro, conta o que aquele momento representou para a sua comunidade, que foi atingida pela tempestade da Covid-19.

Naquele período dramático vivido por toda a humanidade, uma humanidade ferida, Nembro certamente estava entre as mais feridas, embora seja difícil fazer uma classificação. Qual é a lembrança mais forte que o senhor tem daquele momento, também pessoal, daquela Statio Orbis?

A imagem do Papa nesta praça vazia, em frente ao Crucifixo, é de fato um ícone daquele momento. Todos nós vimos na televisão, em fotos, nos jornais. Sem sombra de dúvida, aquela situação foi capaz de refletir os sentimentos de todos, e descobri que aquela imagem era, na verdade, a transposição do que eu sentia por dentro, ou seja, a necessidade de encontrar um interlocutor e encontrá-lo no crucifixo, para dialogar com alguém que entendesse o sofrimento, a experiência de sofrimento e morte que estávamos todos ao nosso redor, pela qual estávamos todos passando, porque certamente há o sofrimento da doença e da morte daqueles que a vivenciam em primeira mão, mas também daqueles que encontram pessoas em luto. Aqui, o Papa, que no meio da praça vazia dialoga com o Crucifixo, consegue de fato expressar o momento pelo qual estávamos passando, essa necessidade de encontrar um diálogo, um interlocutor que também é uma expressão de esperança.

Nembro foi, infelizmente, a cidade mais atingida pela Covid-19 na Itália, e também na Europa, com tantos mortos naquele mês de março e também depois. Em meio a essa tragédia que viveram, como aquele ato extraordinário do Papa Francisco na Praça de São Pedro foi compreendido pela população, pelos fiéis de sua paróquia, até mesmo pelos jovens aos quais vocês eram e são particularmente ligados?

Acredito que tenha sido reconhecido o fato de que uma autoridade moral e espiritual tão forte como o Papa fosse capaz de atender às necessidades de todos, porque a necessidade de todos era, antes de tudo, ter respeito, e o Papa foi extremamente respeitoso naquele momento, com o sofrimento, a dor, a preocupação das pessoas. O Papa foi um ponto de referência fundamental naquela época, e ele foi reconhecido como uma referência com uma atitude tão composta, não apenas pelos crentes, mas também pelos não crentes. A outra referência que nos pareceu estar em sintonia, além disso, com o Papa Francisco, foi a do presidente Mattarella, outra pessoa que demonstrou que realmente se importava com a vida das pessoas, das comunidades, que era capaz de ler os acontecimentos, de se encarregar deles, de se lembrar da vida das pessoas.

O Papa se fez próximo a Nembro e, especialmente, dos jovens da sua comunidade de uma forma muito concreta...

Sim, o Papa me telefonou para agradecer pelo que estávamos fazendo em Nembro. Nesse gesto, li a capacidade de uma pessoa de ser um guia, porque está presente na vida das pessoas, mesmo que elas estejam distantes, por isso me parece que todos nós vimos no Papa essa maneira de se encarregar da vida e do sofrimento dos outros, tanto que, quando compartilhei o fato de que o Papa havia telefonado para a comunidade, especialmente para os mais jovens, todos tomaram esse testemunho como um sinal de grande afeto, grande proximidade, profunda humanidade.

Naquela Statio Orbis, o Papa se dirigiu à humanidade com palavras de esperança e encorajamento, mas também advertiu que a pandemia havia desmascarado muitas de nossas crenças e que somente juntos poderíamos superar a tempestade que nos atingiu e nos tornarmos melhores, uma tempestade que, naquela época, realmente não sabíamos como e quando terminaria. Há alguma passagem dessa meditação que mais o impressionou, obviamente pensando em sua experiência em Nembro?

A afirmação de que a Covid-19 traria clareza, traria a verdade e exporia as falsidades que estavam lá. Essa era de fato a situação que estávamos vendo, para o bem ou para o mal. Essa situação de emergência trouxe à tona o valor de muitas pessoas, porque muitas estavam trabalhando para ajudar os outros, para oferecer palavras autênticas. As relações que se manifestaram, sinceras, solidárias, naquele momento não eram necessariamente tão evidentes ou tão fortes antes, e muita coisa boa realmente emergiu das pessoas e das comunidades, mas, ao mesmo tempo, muita fragilidade ou muitas posições de fachada também foram desmascaradas. Tive a sorte de estar em uma comunidade em que a grande maioria das pessoas optou por ser uma comunidade de pessoas positivas e resilientes, onde a verdade do caminho da construção de uma comunidade e das relações feitas lentamente nos anos anteriores, forjando muitos vínculos, ganhando muitas experiências, compartilhando muitos caminhos, inclusive os de formação, realmente veio à tona. Lá, realmente vimos o bem emergir das pessoas, mas certamente também vimos outros recuarem, deixando que o medo os dominasse, e então o que já estava no coração das pessoas se tornou exponencial. Também vimos isso em uma escala maior, onde havia guias fortes e seguros, como o Papa, todos puderam apreciar essas atitudes e esses testemunhos, e onde havia falsidade, as pessoas também se distanciaram facilmente.

“O homem que reza com as mãos no leme da história”, afirmava São João Crisóstomo. Talvez além das imagens e das emoções daquele momento histórico, o que resta é exatamente isso, o poder da oração. Os jovens, os seus jovens, os jovens do oratório de Nembro, como eles responderam ao chamado do Papa Francisco à oração, mas também à fraternidade?

No que se refere à oração, os jovens nem sempre estão na linha de frente, mas ali percebi que a necessidade de espiritualidade existe e é verdadeira até mesmo nos jovens. Alguns se aproximaram da Igreja, do oratório, até mesmo para dar uma mão, porque o oratório, a paróquia tinha a sorte de ser um lugar onde as energias das pessoas, seu desejo de solidariedade, trabalho voluntário e assim por diante, também podiam ser reunidos. Muitos se aproximaram para fazer a sua parte e então também se encontraram dentro de algumas mensagens fortemente evangélicas, muita oração, espiritualidade que, por um certo período, também passou por ferramentas de comunicação, transmissão ao vivo, mídia social. Alguns dos jovens que estavam ali para dar uma mão, para colaborar, se questionaram, se colocaram em diálogo com essas palavras do Evangelho e com a práxis da oração comunitária, demonstrando uma sensibilidade que talvez tenha se manifestado em linguagens e tempos que não são os habituais da vida paroquial. Onde há, de fato, uma tentativa de dizer coisas com significado, com profundidade e de ler o que habita no coração do homem, os jovens não são distantes ou opositores, talvez não compartilhem as formas mais habituais da vida cristã, mas sabem reconhecer quando se concentram em algo que é autêntico. O Evangelho é autêntico e, portanto, se você consegue comunicá-lo, os jovens estão prontos e dialogam.

O Papa disse sobre a Statio Orbis que não se sentiu sozinho naquele momento. “Eu estava em contato com as pessoas, não estava sozinho em nenhum momento”, disse ele. De alguma forma, embora em um contexto diferente, pode-se dizer que mesmo hoje, nessa condição de doente, o Papa não está sozinho, o povo de Deus está rezando por ele e rezando com ele. Que experiência o senhor pode compartilhar sobre isso?

Há nas pessoas uma grande estima, uma grande simpatia pelo Papa Francisco, que se manifestou nesses dias em oração. Também vimos isso na paróquia, quando se tem a oportunidade de fazer uma oração, o pensamento vai imediatamente para a saúde do Papa, sem pedir coisas milagrosas. Sentimos na oração sincera e espontânea das pessoas um afeto autêntico. Acredito que o Papa Francisco tenha conquistado esse papel de “grande pai”, de uma figura capaz de ser acolhedora, de ser capaz de assumir a vida real das pessoas, além das regras do Magistério, às vezes pouco compreendidas. Um homem capaz de trilhar seu caminho junto com outros homens. Acredito que essa dimensão é muito compartilhada pelos crentes e, muitas vezes, ainda mais pelos não crentes. Às vezes paramos, na Igreja, em certas formalidades ou certas rigidezes, mas me parece que o Papa encontrou uma maneira de realmente ser um construtor de pontes até mesmo para o mundo exterior.

A pandemia passou há cinco anos. Por um lado, parece que foi há um século, porque queríamos banir a memória desse imenso sofrimento, mas, por outro lado, parece que foi ontem, tão profunda foi a ferida infligida a tantas pessoas, especialmente crianças, jovens e idosos. Que lições devemos aprender com esse período terrível que certamente não queríamos ter vivido?

O esquecer-se da experiência da Covid-19 também acontece aqui, onde, infelizmente, estivemos imersos em uma experiência de dimensões gigantescas. O motivo do esquecimento é apenas parcialmente à necessidade de remover a dor, pois isso reabre as feridas e nos faz aceitar o sofrimento que sofremos. Às vezes, isso acontece porque há outras preocupações maiores que apagam as anteriores. Nesses 5 anos, vimos uma escalada de problemas: depois da pandemia, houve a guerra na Ucrânia, depois a guerra em Gaza. Todas as certezas do mundo ocidental estão desmoronando gradualmente, passamos de uma situação de emergência de saúde para uma série contínua de questões e problemas. No entanto, as consequências permanecem porque o mal sempre deixa uma marca até que seja retrabalhado, até que seja reconhecido. Por exemplo, as crianças mais novas às vezes demonstram inseguranças, formas de ansiedade, fechamentos ou simplesmente mostram que perderam uma parte de seu crescimento. É necessário que alguém assuma o controle, que a sociedade assuma o controle desse sofrimento.

E Nembro, a sua comunidade, o que ela pode ensinar à Itália, considerando como lidou com o período dramático da pandemia?

Durante o período da pandemia, Nembro certamente ensinou a força da comunidade, mostrou que há um caminho de coesão, de diálogo na área entre as pessoas, entre as instituições e de valorização daqueles que atuam na área. Daí o trabalho voluntário, a paróquia, todos, que no momento de emergência se tornam como um paraquedas. A comunidade construída com força torna a pessoa mais forte e resiliente, assim como a solidão se torna um drama dentro do drama, e muitos jovens experimentam exatamente isso, as consequências de serem abandonados, de serem deixados sozinhos. Nossa experiência em Nembro foi a de uma tentativa contínua e crescente de estar dentro de vínculos e conexões que pudessem se abrir para o outro. Acho que podemos dizer que aqueles que conseguiram se envolver, sentir-se reconhecidos pelos outros, por mais que tivessem que ficar à distância e usar máscaras, ainda assim tiveram uma boa experiência de vida. Aqueles que não conseguiram se envolver, aqueles que permaneceram com medo, hoje são certamente um pouco mais frágeis e um pouco mais fracos. As comunidades que valorizaram a solidariedade que se manifestou ali certamente são mais resistentes hoje.

O esforço para envolver as comunidades não parou com o fim da pandemia...

Não. Juntamente com o ex-prefeito de Nembro, estou percorrendo algumas escolas levando uma reflexão exatamente sobre isso, sobre o valor de ser uma comunidade, uma reflexão nascida da experiência da Covid, e descobrimos que às vezes há histórias muito bonitas de vida, de pessoas, até mesmo de jovens que viram a fecundidade de estar a serviço de todos. Com muita frequência, encontramos, em vez disso, histórias de sofrimento por causa do isolamento, porque o tempo parou, e quase implicitamente um pedido que diz “ajude-nos a não recair em tal experiência”. Hoje, talvez não possamos dizer que estamos melhores. Em 2020, esperávamos que fôssemos melhores, até mesmo o Papa. Talvez hoje estejamos um pouco mais duvidosos sobre se estamos melhores, talvez às vezes até tenhamos vontade de dizer que aprendemos pouco, mas não é tarde demais para voltar a entender a realidade e nos questionar novamente para sermos melhores.