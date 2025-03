Celebramos dia 19 de março a Solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus e declarado Patrono Universal da Igreja.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Recordamos São José no dia 19 de março como o patrono universal da Igreja e no dia 1º de maio, por conta de seu ofício de artesão ou carpinteiro, através do título de Operário e protetor de todos os trabalhadores.

Por ser o patrono universal da Igreja e exemplo de chefe de família, seria bom se pudéssemos participar da Santa Missa, agradecendo a Deus, acima de tudo, por nossa família. Em alguns países, inclusive, o dia de São José é também o Dia dos Pais, pois todos os pais deveriam se inspirar no exemplo de São José.

São José, além de tantas outras virtudes que possuía, era considerado um homem justo, pois observava a lei judaica. O primeiro exemplo de um homem justo dado por São José ocorre quando ele resolve abandonar Nossa Senhora em segredo ao descobrir que ela estava grávida, para não causar nenhum tipo de escândalo. Ele ainda não sabia da verdade: que Nossa Senhora esperava o Filho de Deus. Nem a sociedade sabia, pois, naquela época, uma mulher surpreendida em adultério deveria ser apedrejada. Depois, o anjo lhe revela a verdade em sonho, e ele acolhe Maria e o Menino que ela esperava. O segundo exemplo de justiça de São José é que ele cuidou de Nossa Senhora e do Menino Jesus até o momento do nascimento. Após Herodes desejar matar o Menino, ele toma Nossa Senhora e o Menino e foge para o Egito, retornando apenas após a morte de Herodes.

Outra virtude de São José que deve nos inspirar é a fé, pois ele seguia à risca todos os preceitos da religião judaica. Com certeza, foi de São José e de Nossa Senhora que Jesus aprendeu a recitar os salmos, a ler a Torá (livro da Lei) e a ir todos os anos a Jerusalém para as grandes festas, principalmente a Páscoa. Tanto é que José e Maria subiram a Jerusalém para apresentar o Menino Jesus no templo. Quando Jesus tinha por volta de dez anos, foi encontrado no templo ensinando os doutores da Lei, enquanto seus pais, José e Maria, o procuravam no meio da caravana que retornaria para casa. Jesus, ao longo de sua vida pública, percorreu toda a Judeia, culminando em Jerusalém, onde celebrou a Páscoa com os seus discípulos.

A Sagrada Escritura não traz muitos detalhes sobre São José, nem sobre a convivência da Sagrada Família. A Bíblia cita São José apenas em alguns momentos marcantes da infância de Jesus, como no nascimento, na fuga para o Egito, na apresentação do Menino Jesus no templo e no episódio do encontro do Menino no templo com os doutores da Lei. Mas sabemos que Jesus era obediente aos seus pais em tudo e que crescia em estatura, sabedoria e graça. Certamente, São José ensinou ao Menino Jesus um pouco do ofício da carpintaria.

São José tem tamanha importância para a Igreja que a celebração de seu dia tem "grau" de solenidade e é celebrada na cor branca. A data da solenidade, como dissemos, cai no dia 19 de março. Neste ano, será uma quarta-feira. Mesmo ocorrendo em meio ao tempo quaresmal, a Igreja faz uma pausa nesse período para, com alegria, celebrar o padroeiro da Igreja Universal. Nessa Missa da solenidade de São José, abre-se uma exceção e entoa-se o hino de louvor (Glória), mas não se canta o Aleluia! Que São José abençoe todos os pais e que todos sejam leais e justos com suas famílias.

São José foi declarado patrono universal da Igreja em 1870 pelo Papa Pio IX, através do decreto "Quemadmodum Deus". Leão XIII, por meio da encíclica "Quamquam Pluries", propôs que São José fosse o advogado dos lares cristãos. Pio XII o declarou "exemplo para todos os trabalhadores" e fixou o dia 1º de maio como a festa de São José Operário. Por isso, primeiro celebramos a festa de São José como modelo e protetor das famílias e, depois, São José como trabalhador e protetor de todos os trabalhadores e chefes de família.

São José tem um papel fundamental na continuidade da história da salvação, pois ele dá sequência à descendência davídica e, dessa forma, a vontade de Deus se cumpre. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho e é aclamado como rei, da mesma forma que Davi previu que aconteceria no Antigo Testamento. Quando o anjo aparece a José, diz: "Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados" (Mt 1,21).

A vida de São José deve ser um exemplo para todos nós, e todos os pais devem se inspirar nele, sendo bons maridos em casa, cuidando da esposa e dos filhos e sendo bons chefes de família. Os pais hoje devem conquistar seus filhos, ser companheiros deles e educá-los na fé e no amor. Os filhos seguem o exemplo dos pais e são um reflexo deles fora de casa. Se dentro de casa reinam a paz, o amor e o perdão, os filhos serão calmos e tratarão os outros bem. Mas, se dentro de casa só há violência, discórdia e falta de perdão, os filhos tenderão a ser violentos fora de casa. Não existe família perfeita, mas as famílias devem fazer de tudo para viver bem.

O Papa São João Paulo II dizia que a família é a Igreja doméstica e que "família que reza unida, permanece unida". Por isso, tenhamos momentos de oração juntos como família, pedindo a intercessão de Deus. Os pais são aqueles que educam os filhos no caminho da fé e do amor e os preparam para as dificuldades que enfrentarão fora de casa.

Queremos lembrar, neste dia dedicado a São José, de todos os que trazem o nome "José", sejam homens ou mulheres. Muitas mulheres chamam-se Maria José. Que o santo padroeiro abençoe a todos que trazem esse nome e que essas pessoas se espelhem na vida do santo, fazendo de sua própria vida uma imitação da vida de São José.

Peçamos a intercessão de São José para que nossas colheitas sejam produtivas e tenhamos fartura de alimento ao longo de todo o ano. Que, por sua intercessão, as chuvas sejam abundantes e não enfrentemos a falta d’água. Segundo a crença popular em alguns lugares, se chover na colheita no dia de São José, não faltará alimento o ano inteiro.

Celebremos com alegria este dia de São José e peçamos que ele interceda por nós junto a Deus Pai, para que todas as famílias sigam seu exemplo. Sejamos fiéis à Palavra de Deus e anunciemos com alegria a mensagem de fé e esperança. Se possível, participe da celebração eucarística neste dia, confiando todas as famílias à paternal intercessão de São José.