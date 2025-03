Dom Roberto: A sobriedade feliz que gera alegria e paz

São Francisco de Sales apontava para a alegria como êxtase da vida e da ação humana, alegria como a capacidade de se sentir plenamente vivo contemplando a Criação.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos ( RJ)

O capítulo VI da Encíclica Laudato sì desenvolve a Educação e Espiritualidade Ecológicas respondendo ao profundo desafio civilizatório e encruzilhada em que vive a humanidade nos tempos atuais, convidando-nos a iniciar longos processos de regeneração que certamente apontarão a outros estilos de vida mais saudáveis e equilibrados.

Torna-se necessário um novo despertar que traga lucidez e reverência face à vida, junto com a firme resolução de alcançar a sustentabilidade e maravilhamento para com a Casa Comum.

Não parece ser suficiente uma cidadania “ecológica” meramente informativa ou de agendas comportamentais externas, mas trata-se de aspirar e promover uma verdadeira conversão integral da pessoa o que supõe reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências, e arrepender-se mudando a partir de dentro, pois os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque nossos desertos interiores se tornaram tão amplos.

Esta conversão exige várias atitudes que conjugadas farão nascer um cuidado generoso, compassivo e cheio de ternura. São Francisco de Sales apontava para a alegria como êxtase da vida e da ação humana, alegria como a capacidade de se sentir plenamente vivo contemplando a Criação, superando a triste armadilha do quanto mais melhor para a convicção da sobriedade feliz de “quanto menos, tanto mais”.

A sobriedade feliz quando vivida livre e consciente é libertadora e profundamente cristã, configurando-nos por inteiro com Cristo Ressuscitado, Senhor da Vida e da Nova Criação.

Com Santa Teresinha de Lisieux assumamos o pequeno caminho do amor, da gentileza para com todas as pessoas e criaturas, celebrando a simplicidade, gratidão e humildade que nos levam a tornar-nos servos, guardiães e jardineiros da Terra. Para vivermos com autenticidade a humildade sadia e a sobriedade feliz para com a terra devemos ser e celebrar com alegria a filiação divina e como São Francisco cantar e louvar com doçura as maravilhas e dádivas do Bom Deus. Louvado seja Deus!