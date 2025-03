Síria, dom Jallouf: não se trata de uma nova guerra civil

O vigário apostólico de Aleppo fala sobre os confrontos dos últimos dias entre as atuais “forças do governo” e os alauítas, em sua maioria ex-assadistas, nas áreas costeiras do país do Oriente Médio: quando há uma mudança tão repentina na cúpula, “é preciso tempo para a estabilização política, social e militar”. Há relatos de que mais de 1.300 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram em decorrência da violência.

Roberto Cetera – Vatican News

O que está ocorrendo na Síria? Os confrontos armados dos últimos dias estão levando o país de volta à guerra civil? O novo regime de Ahmed al-Sharaa está traindo suas promessas de reunificação nacional e tolerância para com as minorias? A mídia do Vaticano perguntou ao bispo Hanna Jallouf, vigário apostólico de Aleppo e líder espiritual dos católicos latinos da Síria. “Pelas notícias que conseguimos reunir por meio de nossos fiéis e pela versão oficial das autoridades governamentais”, explica ela, “parece que os milicianos leais ao presidente deposto Bashar al-Assad tentaram uma insurreição armada com o objetivo de derrubar o regime atual, uma iniciativa que foi duramente reprimida pelas forças pró-governo. A partir de uma reconstrução inicial, parece que a iniciativa foi planejada nos dias anteriores em uma reunião entre ex-funcionários alauítas do governo de Assad, a filial síria do Hezbollah e milícias xiitas pró-iranianas. No entanto, o teatro desses confrontos foi limitado à faixa costeira do Mediterrâneo, que começou em Jableh e se estendeu ao longo da província de Latakia, até os limites da cidade de Homs. Durante o primeiro ataque, cerca de 20 soldados do novo governo teriam sido mortos, e outros tantos em um segundo ataque em um posto de controle comandado pelo governo. Isso foi seguido por uma reação muito dura das forças do governo que resultou em centenas de mortes. Infelizmente, sei que alguns cristãos também foram mortos, mas acidentalmente, não porque cristãos”.

Isso é um sinal do retorno, após apenas três meses, da guerra civil na Síria?

Eu estaria inclinado a dizer que não. Por vários motivos. Em primeiro lugar, é preciso observar que esses são episódios muito localizados, que até agora não se espalharam pelo resto do país. Aqui em Aleppo, mas também em Damasco, a situação está completamente calma. Em segundo lugar, é preciso considerar que, quando há uma mudança de regime tão repentina como a de 8 de dezembro - e em um país dilacerado por anos de guerra civil -, para que a situação política, social e militar se estabilize, é preciso haver um período de tempo, mesmo que curto, em que fortes tensões podem surgir. Interesses pessoais ou de clãs comprometidos em busca de vingança também entram em jogo. Em terceiro lugar, devemos ter em mente que, quando falamos de “forças do governo”, não estamos falando de um exército estruturado (o anterior derreteu como neve ao sol), mas de grupos armados liderados pelo Hayat Tahir al Sham. Como não respondem a um único comando, é possível que alguns desses grupos ajam com violência excessiva contra os insurgentes.

Isso não contradiz os apelos à pacificação nacional que foram expressos pela nova liderança após a mudança de regime?

Parece-me que as palavras expressas nessas horas pelo presidente pro tempore al-Sharaa são marcadas por prudência e responsabilidade. Por um lado, ele disse que a resistência hostil dos nostálgicos do antigo regime era de se esperar e deve ser fortemente rejeitada; por outro lado, ele continua a sustentar que não há outro caminho para a Síria a não ser o da pacificação nacional, por meio da coexistência entre os vários grupos étnicos e credos religiosos que vivem nesta nossa terra.

Em vez disso, o que está ocorrendo na fronteira entre a Síria e Israel?

Israel continua a ocupar territórios sírios além da antiga fronteira de Golã e, aparentemente, sem que isso tenha o caráter de temporariedade. Israel justifica as últimas ações militares como defesa e apoio às populações drusas. Houve formas de violência contra os drusos por milícias islâmicas autônomas em Suwayda e Jaramana, um subúrbio da capital, que o governo de Damasco não conseguiu impedir. Mas ainda não se sabe quais são as reais intenções de Israel. Assim como não estão claras as verdadeiras intenções dos outros atores que historicamente desempenham um papel nesse tabuleiro de xadrez: Rússia, EUA e Turquia. Confiemos que não haverá mais interesses estrangeiros fomentando divisões internas: a Síria precisa ser unida novamente e, para ser unida, precisa ser independente.

Em um contexto tão precário e tenso, qual é o papel dos cristãos?

Mantemos fé nas promessas feitas pelo presidente al-Sharaa de respeitar e compartilhar todas as minorias, sejam elas étnicas ou religiosas. Agora também queremos ver ações concretas nesse sentido por parte do novo governo. Pelo contrário, não queremos mais ser considerados uma minoria, mas sim participantes com direitos e deveres iguais na nova Síria. Eu, juntamente com outros bispos de denominações cristãs, participei do congresso promovido para a elaboração da nova constituição. Formulamos nossas propostas em termos de paz, unidade, independência e multirreligiosidade. E elas foram verbalizadas e aceitas. Esperamos que a comunidade internacional também possa dar sua contribuição para a construção da paz na Síria.