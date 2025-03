Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis no Ano Jubilar

O sacerdote brasileiro Jarbson Batista era vigário paroquial de São Leonardo de Porto Maurizio, na periferia de Roma, quando foi destinado para o norte da Itália com uma missão quase impossível: impedir o fechamento do Santuário dedicado a Santa Rita de Cássia.

Vatican News

O sacerdote brasileiro Pe. Jarbson Batista foi testemunha de que realmente nada é impossível para a santa das causas impossíveis: Santa Rita de Cássia.

Reitor do Santuário de Piacenza, no norte da Itália, o sacerdote do Instituto Filhos de Sant'Ana assumiu o novo cargo em setembro do ano passado com uma difícil missão: "Infelizmente, o Santuário passou nos últimos anos por uma série de problemas e no primeiro semestre do ano passado correu o risco de ser fechado e vendido não obstante a devoção grande a Santa Rita e a participação dos fiéis".

O padre Jarbson Batista

Em relato ao Vatican News, Pe. Jarbson conta como arriscou e conseguiu um "renascimento" para o local através do “gemellagio” com Cássia, "um sinal concreto de esperança para a comunidade". O ato solene foi realizado em 16 de março, envolvendo inclusive as prefeituras das duas cidades.

"Esse 'gemellaggio' com a acendimento da chama da paz e do perdão é, sem sombras de dúvidas, uma graça jubilar. Como ultimamente está dizendo o Papa Francisco, o Jubileu para nós esta sendo um ponto de recomeço. E ainda, nós fomos escolhidos como Igreja penitencial em nível de Diocese para o Ano Santo."

Ouça o relato do padre Jarbson Batista