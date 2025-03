A sabedoria de Deus na criação e a Campanha da Fraternidade 2025

Nós estamos na Quaresma e na Campanha da Fraternidade 2025, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), meditando a Palavra de Deus realizada na criação. Nós percebemos a sabedoria de Deus em criar tão bem as obras, e feitas com amor, pois, elas saíram de suas mãos poderosas, para o bem da humanidade e à gloria divina. Deus Uno e Trino é exaltado pelas suas criaturas, pela forma como foram realizadas.

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá – PA.

A Campanha da Fraternidade tem presente a Ecologia Integral, sendo o seu tema central. Deus viu que tudo era muito bom(Gn 1,31). É preciso uma conversão integral para nós sermos guardiões da casa comum. Vejamos a seguir como esta descrição foi elaborada nos primeiros escritores cristãos na vida eclesial e no mundo social.

A obra dos seis dias em sua sabedoria

Teófilo de Antioquia, Bispo apologista, defensor do cristianismo, século II teve presentes a obra do Senhor nos seus seis dias. Ele disse que nenhuma pessoa explicaria tal grandiosidade, pois ninguém seria capaz de dizer algo digno dela, por causa da soberana grandeza e riqueza da sabedoria de Deus, contidas na criação dos seis dias, senão pela fé e pelo amor. Não foi possível, segundo o autor dizer tudo sobre a criação de Deus, tão grande e tão bela que ela é, de modo que é preciso preservá-la e amá-la por todas as pessoas[1].

O nada veio à criação e a do ser humano

Os autores sacros colocaram que a obra de Deus veio do nada de modo que Ele tirou tudo para fazer todas as coisas. Nada foi coetâneo com Deus; ele próprio é o seu lugar, sendo o Senhor anterior a todas as coisas. Ele criou o ser humano que conheceu o seu Criador, de modo que foi para ele que o preparou o mundo, pois aquele que é criado possui necessidades, sendo que o Incriado, Deus, não tem necessidades[2].

Tudo foi criado em vista do Verbo

Teófilo afirmou que tudo foi criado em vista do Verbo de Deus que se faria carne, gente como nós (cfr. Jo 1,14). Ele as gerou com a sua própria sabedoria, emitindo-a antes de todas coisas. O Verbo fez todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas que pelo bem comum foram feitas[3].

O Espírito de Deus

O Bispo Teófilo disse que o Espírito de Deus, desceu sobre os profetas e por meio deles falou sobre a criação do mundo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas (Gn 1, 2 Na verdade não existiam profetas quando foi feito o mundo. No entanto existia sabedoria, e o seu Verbo santo, que sempre estava presente nele[4].

O verdadeiro Deus

Teófilo afirmou que era preciso, diante da criação, o conhecimento do verdadeiro Deus para que fosse amado pelas pessoas e pelos povos. Ele o foi por suas obras grandiosas e feitas com sabedoria, para que em nome do Verbo de Deus fizeram-se o céu e a terra. Logo é dito que a terra era invisível e informe, sem alguma forma de modo que as trevas estavam sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas (cf. Gn 1,2)[5].

A terra foi dada ao ser humano

Deus deu a terra para o ser humano. Ele começou a construir aqui a sua vida e não o fez pelo telhado antes de ter assentados os alicerces. O poder de Deus se manifestou em fazer as coisas a partir do nada de modo que tudo o que é impossível aos olhos humanos, tudo é possível a partir de Deus. Nós cremos que tudo foi feito pelo Verbo de Deus e a terra é alicerçada pelo solo, colocada de uma forma diferente do abismo na imensidão das águas e também de trevas, porque o céu, criado por Deus, cobria como uma tampa tanto as águas como a terra[6].

Os nomes da criação vem de Deus

Deus deu os nomes para as coisas, segundo Teófilo de modo que o ser humano conheceu as criaturas nas quais ele conviveria juntos, unidos. O fato foi que a ordenação de Deus, isto é o Verbo iluminou a terra e assim Deus chamou à luz `dia` e à noite `trevas`, pois o ser humano não teria sabido chamar à luz dia, nem à noite trevas, como também não saberia dar nome às demais coisas, se não tivessem recebidos os nomes das coisas e dos animais por parte de Deus, que as criou[7].

A diversidade das coisas criadas e a ressurreição

O bispo Teófilo afirmou que a diversidade das coisas foi um dos pontos fundamentais na criação dada por Deus. É fundamental perceber a beleza, a multidão das coisas e como através delas manifestam-se a ressurreição, a vida nova que surge pelas coisas criadas que morrem e ressurgem novamente, sendo prova, testemunho da ressurreição que um dia se realizará pela graça divina em todos os seres humanos pelo bem realizado neste mundo[8].

As coisas criadas para o bem e para o amor

O autor grego, Teófilo afirmou que todas as coisas criadas por Deus tinham como meta a realização da vontade de Deus, em vista do bem, do amor. Assim também o ser humano quando foi criado para coisas boas, conforme a vontade do Senhor. Se as feras chamam-se assim por causa de sua ferocidade não era porque desde o principio fossem más ou venenosas, pois nada do que é mau criou Deus desde o inicio, mas pelo contrário tudo era bom e até muito bom (cf. Gn 1,31), no entanto o pecado do ser humano as tornou más. O fato foi que o ser humano se tornou transgressor, elas também transgrediram[9]. No entanto a graça de Cristo fez o ser humano e os seres vivos viverem a reconciliação com o Senhor Deus Pai criador, pelo seu Espírito.

A sabedoria divina na criação do ser humano

As coisas foram criadas por Deus com sabedoria, assim também a sabedoria divina criou o ser humano. Não existe palavra humana que expressa a sua grandeza: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança” (Gn 1,26). Ele não disse: “Façamos” a nenhuma outra criatura, a não ser a seu próprio Verbo, e à sua Sabedoria[10]. O Senhor também quis ao fazer o ser humano, homem e mulher que após os terem abençoados, se multiplicassem, enchessem a terra, submetendo as coisas para que os servissem, Ele ordenou que desde o principio, se alimentassem com os frutos da terra, sementes, ervas e arvores e os animais fossem os seus comensais, os quais também comeriam todas as sementes da terra (cf. Gn 1,29-30)[11].

Tudo foi feito através do Verbo, a Sabedoria de Deus

Atenágoras de Atenas, padre apologista grego do século II afirmou diante dos pagãos, a existência de um só Deus, incriado, eterno, impassível, rodeado de beleza, pelo qual tudo foi feito através do Verbo que Dele vem, e pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. Estando o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito, o Filho de Deus é o Verbo do Pai. Desta forma a fé cristã admite a existência de um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Todas as coisas procedem dele, os elementos que estão nos céus, do que há também no mundo, em vista do cuidado de sua boa ordem[12].

