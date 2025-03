Em Roma, a exposição “Quem é o Homem do Sudário?”

A exposição organizada pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum será inaugurada na tarde de segunda-feira, 10 de março, na Basílica de São João Batista dos Florentinos, onde permanecerá aberta ao público até junho

Vatican News

O Jubileu e o Tecido mais famoso da história não poderiam deixar de se cruzar. Isso acontecerá com uma exposição montada em Roma e sediada na Basílica de São João Batista dos Florentinos, que tem como título a mãe de todas as perguntas: “Quem é o Homem do Sudário?”. A exposição é organizada pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum (APRA), que oferece a oportunidade de se aproximar do Linho com uma reprodução fiel do original conservado em Turim, no norte da Itália.

O Sudário entre a ciência e a fé

A exposição é o primeiro dos eventos do calendário dedicado pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum ao Jubileu da Esperança. A inauguração está marcada para segunda-feira, 10 de março, às 18h locais, “uma oportunidade única”, diz um comunicado emitido pela universidade, “de contemplar de perto um símbolo tão importante do cristianismo e de se aprofundar em sua história e significado, mas também de explorar sua ligação com a figura de Jesus Cristo, por meio de contribuições de especialistas”.

A abertura da exposição, que poderá ser visitada até o dia 10 de junho próximo, coincidirá com a conferência “Sudário: entre a ciência e a fé”, que contará com a presença de estudiosos de renome internacional e será aberta pelo reitor do Regina Apostolorum, padre José Enrique Oyarzún, e concluída com a saudação do cardeal vigário do Papa para a Diocese de Roma, Baldassare Reina, com um diálogo que será desenvolvido pela sindonologista Emanuela Marinelli, juntamente com o padre Rafael Pascual, diretor do Grupo de Pesquisa Othonia e professor de Filosofia da Ateneu Pontifício.

Para o padre Pascual, a exposição, uma versão itinerante da similar apresentada na universidade, é uma “testemunha silenciosa” que permite mergulhar em uma viagem, particularmente durante a Quaresma e até a Páscoa, e que “não deixa indiferentes aqueles que a percorrem com a mente e o coração abertos e dispostos a se deixar questionar” pelo mistério do Sudário.