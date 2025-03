Retiro de Carnaval da Comunidade Shalom em mais de 50 cidades

Para aqueles que não terão o evento em sua cidade, a Comunidade Shalom promove uma edição online e gratuita no seu canal do Youtube.

A cada ano, a Comunidade Shalom promove o retiro de Carnaval “Renascer”, que conta com uma programação repleta de diversão, louvor e muita experiência de Deus para jovens, crianças e adultos. Neste ano, o Renascer acontecerá de 2 a 4 de março em mais de cinquenta cidades do Brasil em que o carisma está presente.

Com entrada gratuita e uma proposta de promover uma "alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas", o evento é uma oportunidade para quem deseja aproveitar o feriadão do Carnaval na presença de Jesus.

Além das cinquenta e nove cidades do Brasil que realizarão o evento, o Renascer também acontecerá no formato remoto via transmissão pelo canal do Youtube da Comunidade.

A seguir, confira a programação do Renascer Online 2025:

Domingo, 2 de março

08h30 | Animação/Louvor

09h00 | Adoração

11h00 | Pregação – A Fé e a Glória De Deus (Carmadélio Sousa)

14h00 | Animação/Louvor

15h00 | Pregação – Amor de Deus (Emmir Nogueira)

16h40 | Pregação – Pecado E Salvação (Padre Adler Trindade)

Segunda-feira, 3 de março

08h30 | Animação/Louvor

09h00 | Adoração

11h00 | Pregação – O Louvor e a Glória de Deus (Gabriella Dias)

14h00 | Animação/Louvor

14h30 | Pregação – Senhorio De Jesus (Carmadélio Sousa)

16h10 | Pregação – Serás Inteiramente (Padre Antônio Furtado)

Terça-feira, 4 de março

08h30 | Animação/Louvor

09h00 | Adoracão

11h00 | Pregação – A Unção e a Glória de Deus (Moysés Azevedo)

12h00 | Efusão no Espírito Santo (Moysés Azevedo)

13h20 | Intervalo do Almoço

15h00 | Animação/Louvor

14h30 | Pregação – Crescer na Graça (Padre Vitor Aragão)

Entenda o tema do Renascer 2025

Em 2025, o evento traz como tema central: “Se creres, verás a glória de Deus“, retirado do Evangelho de João 11, 40, que narra e que cita a fala de Jesus a Maria. Segundo Daniela Alves, do setor de conteúdo da Obra da Assistência de Formação, o tema desta edição do Renascer foi inspirado na Escuta 2024, intitulada “A glória de Deus”.

“Aproximem-se com a sua pobreza! Aproximem-se com seus pecados! E não tenham medo! Aproximem-se do esplendor da minha Glória como são e como estão. Quero acolhê-los como estão. Eu quero acolhê-los assim, e acolhendo, transformá-los. Aproximem-se!” (Trecho da palavra profética do Retiro de Escuta 2024).

Dentro dessa temática, a programação irá abordar por meio das pregações, cursos, apresentações artísticas e músicas: a fé, a cura e a unção oriundas da experiência com a glória divina. Para Daniela, o Renascer é esse lugar oportuno para os fiéis terem uma experiência com a glória divina. “Nós cremos muito nas promessas de Deus para esse renascer, sabe? Promessas de termos uma experiência com a glória de Deus, de sermos revigorados na vida plena, no dom da fé, pela qual vêm os milagres e também no dom da cura”.

Participe do Renascer!

Programe-se para participar deste evento de Carnaval cuja proposta é promover uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. Clique aqui e descubra onde participar do Renascer mais próximo da sua casa.

Quando: 1 a 4 de março a depender do local

Onde: online ou presencial

Mais informações: aqui