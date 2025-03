Para avançar nesse caminho é preciso formação, um passo que está sendo dado no Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte1).

Padre Modino - Regional Norte1

A prevenção do abuso sexual na Igreja Católica é crucial devido ao impacto devastador sobre as vítimas e a comunidade. Um caminho sem volta atrás que o Papa Francisco tem impulsionado, sobretudo com o Motu Próprio “Vos Estis Lux Mundi”, que estabelece diretrizes para as comissões de proteção de abusos, enfatizando transparência e prestação de contas, sublinhado a importância de uma resposta contínua e eficaz aos casos de abuso sexual, exigindo que os responsáveis estejam sempre atualizados sobre as práticas e diretrizes.

Para avançar nesse caminho é preciso formação, um passo que está sendo dado no Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte1). O Núcleo Lux Mundi, com o grande esforço da Dra. Eliane de Carli e sua equipe a pensar em cada etapa do curso e no seu desenvolvimento e atual condução e a Conferência dos Religiosos do Brasil, em parceria com a Faculdade Católica do Amazonas, sob a direção e empenho do bispo auxiliar de Manaus, dom Hudson Ribeiro, e da CNBB Regional Norte 1, sob a articulação da secretária executiva, Ir. Rose Bertoldo, após um processo de construção coletiva está realizando o Curso: “Proteção e Prevenção de Abusos e Violências em Ambientes Eclesiais”, com a participação de 60 pessoas das nove dioceses e prelazias do Regional.

Participantes do encontro

Os participantes do curso, iniciado no mês de fevereiro e que será encerrado no mês de agosto, são membros das Comissões Diocesanas de Proteção de Crianças, Adolescentes e Adultos Vulneráveis; psicólogos e advogados voluntários que atendem na rede de proteção; educadores das Escolas Católicas vinculados à Associação Nacional de Educação Católica (ANEC); formadores de Seminaristas e Casas de formação da Vida Religiosa; agentes Cáritas; padres, diáconos, religiosas (os), leigas (os), vinculados ao programa de proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis.

O curso é um instrumento que permite uma compreensão profunda das complexidades dos abusos, incluindo os aspectos psicológicos das vítimas, os procedimentos legais e canônicos, e as estratégias de prevenção, em vista de responder de maneira imediata e adequada às comunicações, e manter ambientes seguros e acolhedores dentro das instituições eclesiásticas. Junto com isso, a formação se torna essencial para assegurar a transparência e a credibilidade dos serviços/comissões de proteção e cuidado, e assim mostrar um compromisso contínuo com a justiça, a verdade e o apoio às vítimas.

Curso “Proteção e Prevenção de Abusos e Violências em Ambientes Eclesiais”

A formação constante permite estar preparados para lidar com novos desafios e evoluções na legislação e nas diretrizes da Igreja, se manter informados sobre as melhores práticas internacionais e os desenvolvimentos no campo da proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis, fortalecendo a capacidade da Igreja de prevenir abusos e de responder com compaixão e justiça quando eles ocorrem, alinhando-se plenamente ao Magistério de Papa Francisco e dos Direitos Humanos.

O curso representa um programa mais organizado, sistematizado e integrado, a partir de um olhar bíblico, da espiritualidade, dos documentos da Igreja, da psicologia, da antropologia, da moral, em vista de formas de intervenção, que junte iniciativas pontuais na área da prevenção, segundo dom Hudson Ribeiro. Ele destaca que tendo em conta a realidade do Regional Norte1, com grandes distâncias e custo nos deslocamentos, foi feita a opção por um curso em modalidade online, onde os participantes recebem o material para uma leitura previa que permita um maior aproveitamento.

O bispo auxiliar de Manaus lembra que o Regional Norte 1 construiu o Manual de Proteção de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis, que ele define como “uma resposta de comunhão aqui da Igreja do Regional Norte 1”. O propósito é uma articulação que faça com que “não haja paralelismo e a gente não fale linguagem diferenciada”, e que ele vê como “um momento de grande esperança no Ano Jubilar”.

Um curso que diminui custos, une forças e é construído coletivamente desde diversos locais do Brasil tendo como referência a realidade local. Tudo isso superando os desafios que nascem das distâncias, da dificuldade no acesso à internet, o que faz com que o curso seja gravado e enviado a cada participante buscando a possibilidade do acesso ao conteúdo por aqueles que não conseguiram participar ao vivo. Trata-se de um projeto piloto, “uma proposta ousada”, ressalta dom Hudson, que possa servir como exemplo para a Igreja do Brasil, oferecendo “uma sistematização de um programa pensado, refletido, articulado e que é um sinal de comunhão da nossa Igreja”, enfatiza o bispo.

Isso tudo, segundo dom Hudson Ribeiro, “tem exigido da gente um acompanhamento sistematizado, e que o pessoal que se prontificou para ser facilitador estude e elabore o material dentro de uma linguagem acessível, mas não simplificado. Com uma certa profundidade, mas que também traga presente as especificidades amazônicas, de âmbito cultural, de desafios da territorialidade, da geografia, do espaço onde nós ocupamos, que tenha presente também tudo aquilo que já se construiu aqui: os valores culturais, o modo de ser Igreja, a dinâmica eclesial, que ela tem suas particularidades.” Se busca assim, “ser um sinal maior de esperança, com respostas um pouco mais concretas.”

Dom Hudson coloca como exemplo um agente de pastoral, que dizia que uma das piores sensações ao lidar com essas questões de abuso é um sentimento de impotência, de querer fazer e não se sentir competente por falta de formação, por falta de orientação, por dizer agora o que eu faço com tudo isso. Ao mesmo tempo, saber para onde encaminhar as vítimas, se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais competente para saber como ajudar, que é um dos objetivos específicos desse curso, criar essa sensação de esperança.

Igualmente, o bispo auxiliar de Manaus destaca a importância da Casa Esperança, uma iniciativa da Arquidiocese de Manaus, voltada também para o Regional Norte 1, articulada com as igrejas locais, inaugurada recentemente. Uma casa voltada para o atendimento de crianças, adolescentes e mulheres que sofreram a violência sexual, com atendimento na área psicológica, jurídica e social, mas também a lidar com pesquisas que possam gerar informações suficientes para que haja incidência nas políticas públicas do território e haja mudança no atual quadro em que se encontra a violência contra crianças e adolescentes, com foco no abuso e exploração sexual.

Um atendimento presencial e online, que possibilita chegar mais perto, onde de fato existe uma ausência maior de um atendimento especializado para crianças e adolescentes na psicologia, ou ainda acontece de forma precária. Uma iniciativa que conta com o total apoio e impulso dos bispos do Regional Norte 1 em busca de uma resposta conjunta que ajude a acompanhar as vítimas e curar as feridas.